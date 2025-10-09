Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Teknopark'ta bitki kök hücresinden kırışıklık giderici krem geliştirildi

        ÇİĞDEM ALYANAK / SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale Teknopark'a bağlı faaliyet gösteren biyoteknoloji firması tarafından diş otu bitkisinin kök hücresinden göz çevresindeki yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları gidermeye yönelik krem geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:03
        Çanakkale Teknopark'ta bitki kök hücresinden kırışıklık giderici krem geliştirildi
        ÇİĞDEM ALYANAK / SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale Teknopark'a bağlı faaliyet gösteren biyoteknoloji firması tarafından diş otu bitkisinin kök hücresinden göz çevresindeki yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları gidermeye yönelik krem geliştirildi.

        Çanakkale Teknopark Yerleşkesi'nde 2018 yılında faaliyete başlayan şirketin kurucu genel müdürü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Onur Sinan Türkmen ve ekibi, biyoteknoloji laboratuvarında kapalı şartlarda tıbbi, eczacılık ve aroma bitkiler yetiştirip hücrelerini çoğaltıyor.

        Laboratuvarda bitki hücrelerinden bazı insan büyüme hormonları, kemoterapi amaçlı bazı bitkiler ve etken maddeleri ile kozmetik amaçlı kullanılan hücreler üzerinde çalışılıyor.

        Son yıllarda ağırlıklı olarak diş otu bitkisi kök hücresi üzerinde çalışmalarını sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Türkmen, kırışıklığın yanı sıra varis tedavisinde de kullanılacak "Khella" adını verdiği biyoteknolojik ürünü ortaya çıkardı.

        - Krem, TEKNOFEST'te bronz madalya getirdi

        Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescil belgesine sahip ürün, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TÜRKPATENT ISIF'25 - 10. Uluslararası Buluş Fuarı"nda "uluslararası" kategoride bronz madalya kazandı.

        Onur Sinan Türkmen, AA muhabirine, laboratuvarda yaptıkları çalışmalarda diş otu bitkisinde çok önemli mesafe kat ettiklerini belirtti.

        Diş otu bitkisinin içeriğinde "visnagin" ve "khellin" olmak üzere iki fitokimyasalın (Bitkilerde bulunan veya bitkilerden elde edilen doğal kimyasal) yer aldığını aktaran Türkmen, "Söz konusu fitokimyasalı biyoreaktör ortamında hedeflediğimiz değerlere ulaştırıp, TÜRKPATENT'e patent başvurusunda bulunduk." diye konuştu.

        Türkmen, geliştirdikleri kremle geçen ay İstanbul'da TEKNOFEST 2025'te bronz madalya kazandıklarını aktararak, Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kaydolduklarını, barkod sistemi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan hem sorumlu müdür hem ürün pazarlama sorumluluk belgelerini aldıklarını kaydetti.

        Akredite laboratuvarlarda sağlık üzerine herhangi bir riskin olmadığına dair pek çok analiz gerçekleştirdiklerini ifade eden Türkmen, "Antimikrobiyal analizler, stabilite testleri ağır metal analizleri, dermotolojik testlerde önemli mesafe kat ettik. Aralık ayında raflara çıkmayı hedefleyen bir ürün ortaya koyduk." dedi.

        - ⁠"Göz kenarlarında oluşan kazayaklarını 20 dakikada ortadan kaldırıyor"

        Türkmen, ürünün üzerinde yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Eczacı arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarla özellikle göz çevresinde yaşlanmaya bağlı oluşan kazayaklarını 20 dakikada ortadan kaldırdığını belirledik. Varislerde önemli çözümlerin yanı sıra el kırışıklıklarında önemli seviyede düzelmeler sağladığını gördük." bilgisini aktardı.

        Ürünün kozmetik amaçlı alınabilecek tüm sertifikalarının mevcut olduğunu belirten Türkmen, şöyle konuştu:

        "Barkod sistemine kaydolduk. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye (E-TUYS) Sistemi'nde, Bakanlığın destekleriyle alakalı pek çok sertifikasyon gerçekleştirdik. 3 yılın sonunda yıllık 5,5 milyon avroluk pazar hedefiyle ürünü sektöre sunmak istiyoruz, yatırımcı ihtiyacımız da olacak. Kırışıklığa yönelik ürünle önümüze çıkacak çok büyük pazar var. Bunun uzun süre kalıcı olması ve 20 dakika içinde sonucu elde edebilecek bir uygulama olması dolayısıyla önemli bir açığı kapatacağını tahmin ediyoruz."

        Türkmen, ürünü aralık ayında piyasaya sunmayı planladıklarını, "Khella" adlı ürünün seri üretimi için yeni altyapı oluşturulması gerektiğini sözlerini ekledi.

