Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de ormanda yanmış halde ceset bulundu

        Çanakkale'de ormanda bulunan ceset otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 22:38 Güncelleme: 09.10.2025 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de ormanda yanmış halde ceset bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de ormanda bulunan ceset otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde ağustos ayında çıkan orman yangını sonrası arazi çalışması yapan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda yanmış halde bir ceset olduğunu tespit etti.

        Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi.

        Ekipler, cesedin tespit edildiği bölgede yaptıkları incelemede cep telefonu ve kol saati buldu.

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası ceset kimlik tespitinin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Yanan kişiye ait cep telefonu ve kol saati ise jandarma kriminal ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de ameliyat yeri fıtığı onarımı gerçekleştirildi
        Çanakkale'de ameliyat yeri fıtığı onarımı gerçekleştirildi
        Çanakkale Teknopark'ta bitki kök hücresinden kırışıklık giderici krem geliş...
        Çanakkale Teknopark'ta bitki kök hücresinden kırışıklık giderici krem geliş...
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da hayatını kaybeden akademisyenin cenazesi Çanakkale'de toprağa ve...
        Kütahya'da hayatını kaybeden akademisyenin cenazesi Çanakkale'de toprağa ve...
        Çanakkale'de "GençFest17" etkinliği düzenlenecek
        Çanakkale'de "GençFest17" etkinliği düzenlenecek
        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi en başarılı ilk 10 hastane ara...
        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi en başarılı ilk 10 hastane ara...