Çanakkale'de ormanda yanmış halde ceset bulundu

Yanan kişiye ait cep telefonu ve kol saati ise jandarma kriminal ekiplerine teslim edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası ceset kimlik tespitinin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ekipler, cesedin tespit edildiği bölgede yaptıkları incelemede cep telefonu ve kol saati buldu.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde ağustos ayında çıkan orman yangını sonrası arazi çalışması yapan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda yanmış halde bir ceset olduğunu tespit etti.

