        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de TÜGVA 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Biz Gazze'de kendisinden ağır bombalara maruz kalan bebekleri, çocukları unutursak bize yazıklar olsun. Evladının cesedini poşetlerle taşıyan babayı unutursak bize yazıklar olur. Çocuğu kaybolmasın diye koluna ismini yazan anneyi unutursak bize yazıklar olur. Çünkü bizim Cumhurbaşkanı'mız bunu hiç unutmadı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 16:07 Güncelleme: 25.10.2025 - 16:07
        Beşinci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Çanakkale İl Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın ülkenin 81 ilinde faaliyet gösteren 605 ilçede gençlere dokunan koskocaman bir aile olduğunu, 13 yıl önce çıktıkları bu yolda bugün 400 bin üye sayısına ulaştıklarını söyledi.

        Şu anda Kudüs'te yaşananların, İslam aleminin parçalanmışlığının bir sonucu olduğunu dile getiren Beşinci, şöyle konuştu:

        "Biz en fazla kardeş olmayı başaracağız. Bu, Çanakkale'den başlayacak Marmara'ya, Türkiye'ye sonra tüm dünyaya yayılacak. Hepimiz şahitlik ediyoruz. Tam 24 aydır Gazze'de çoluk çocuk katlediliyor. Yaşayan her şey kanla susturuluyor. Artık, Gazze'de konuşacak ne bir görüntü ne bir kelime ne doğruyu anlatabilecek herhangi bir rakam kaldı. Şehirde elektrik yok, su yok, hastane yok, okul yok, hiçbir şey yok. Gazze'de şu yüzyılda, son 2 yıldır yaşanan mevzu, işte biz gençlerin çalışmasının, hedefinin, gayesinin göstergesidir. Biz istiyoruz ki dünyaya medeniyeti biz anlatalım. İnsaniyeti biz gösterelim, ademiyeti biz haykıralım, hakkaniyeti biz savunalım. Bunu hep beraber Türkiye gençliği olarak dünyaya biz anlatalım."

        İbrahim Beşinci, Gazze'de yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

        "Biz Gazze'de kendisinden ağır bombalara maruz kalan bebekleri, çocukları unutursak bize yazıklar olsun. Evladının cesedini poşetlerle taşıyan babayı unutursak bize yazıklar olur. Çocuğu kaybolmasın diye koluna ismini yazan anneyi unutursak bize yazıklar olur. Çünkü bizim Cumhurbaşkanı'mız bunu hiç unutmadı. Tüm dünyanın gözü önünde Birleşmiş Milletler'de 'Dünya beşten büyüktür' dedi. 'Orada öyle bir zulüm varken biz burada rahat oturamayız' dedik. Dünyayı ayağa kaldırdı."

        - "TÜGVA'yı hep hayırlı işlerde gördüm"

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de sivil toplumun zor bir zanaat olduğunun altını çizdi.

        Bir iş ne kadar zorsa, kıymetinin de o kadar iyi olduğunu ifade eden Gider, "TÜGVA'yı hep hayırlı işlerde gördüm. O genç insanları yaşıtları, emsalleri, eğlence yerlerinde sabahlarken ben sokaklarda, meydanlarda, belki salonlarda, belki Filistin'i sevdiği için gece vakti otobüslerde mitinglere giderken gördüm. Bunlar herhangi bir şey için yapılamaz. Ancak Allah rızası için yapılır." dedi.

        Gider, makamların gelip geçici olduğunu dile getirerek, "Halkı Hak için seveceğiz. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu bileceğiz ve göreceğiz ki günün sonunda paramız pulumuz olmasa da makamımız, mevkimiz olmasa da karlı çıkan biz olacağız. Karlı çıkan kardeşlerimizden biri olmaktan mutluyum. Sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Yeni yönetime başarılar diliyorum. Genç arkadaşlarıma güç ve kuvvet diliyorum." diye konuştu.

        Başkanlığını Muhammed Tanas'ın yaptığı divan kurulunda Serdar Bahar, İsmail Tunç, Ali Kemal Genç yer aldı.

        Genel kurulda daha sonra eski TÜGVA İl Temsilcisi Zeynel Kılıç ile yerine getirilen Yunus Emre Kılıç konuşma yaptı.

        Yunus Emre Kılıç konuşmasının ardından Genel Başkan Beşinci'ye günün anısına hediye verdi.

        Genel kurula, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ile TÜGVA üyesi gençler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

