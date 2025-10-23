Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gökçeada'da kuvvetli sağanak sonrası su kesintisi yaşanıyor

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde iki gün önce etkili olan kuvvetli sağanak sonrası su hatları ve arıtma tesisinde meydana gelen sıkıntı nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:06 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçeada'da kuvvetli sağanak sonrası su kesintisi yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde iki gün önce etkili olan kuvvetli sağanak sonrası su hatları ve arıtma tesisinde meydana gelen sıkıntı nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

        İlçede 23 Ekim'de gece yarısı etkisini gösteren kuvvetli sağanak, ev ve iş yerlerinde su basmasına, 5 farklı noktada da heyelana neden oldu.

        Gökçeada Kaymakamlığı ve Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler, DSİ ve Karayollarının desteğiyle zarar gören noktalarda temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

        Belediye ekipleri su baskını yaşayan ikametlerdeki temizlik çalışmalarına katkı sundu. Ekiplerin çalışmasının ardından kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yağıştan zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

        Sel sularının baraj rezervuar alanında çamurlu su birikintisi oluşturması nedeniyle arıtma tesisinde sorun çıkınca ilçede su kesintisi yaşandı.

        Gökçeada Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaşanan yoğun yağışlar sonucunda baraj rezervuar alanında aşırı miktarda çamurlu su birikimi meydana geldiği, gölet tabanındaki rüsubatın hareketlenmesi sebebiyle barajdan arıtma tesisine gelen suyun yüksek derecede bulanık hale geldiği belirtildi.

        Bu durumun arıtma sisteminin otomatik olarak kendini koruma moduna almasına neden olduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

        "Filtrelerin tıkanmaması ve suyun hijyenik kalitesinin korunması amacıyla barajdan arıtma tesisine geçici süreyle su alımı durdurulmuştur. İlçemizdeki su kesintisinin temel nedeni teknik bir arıza değil, baraj suyundaki aşırı bulanıklık nedeniyle arıtma tesisinin güvenlik protokolü gereği kendini devre dışı bırakmasıdır. Şu anda DSİ ekipleri, belediye birimlerimiz ve ilgili teknik ekiplerimiz sahada koordineli şekilde çalışmakta, tıkanıklığın giderilmesi, su hattının temizlenmesi ve baraj suyunun durulması için yoğun bir mesai yürütmektedir.

        Baraj gölündeki suyun bir miktar durulması ve berraklaşması gerekmekte olup, bu süreç tamamlandığında arıtma tesisinin yeniden devreye alınması mümkün olacaktır. Çalışmalar, Kaymakamlığımızın yakın takibi ve DSİ'nin teknik koordinasyonunda aralıksız şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına mevcut depolardaki su, planlı ve kontrollü dağıtım sistemiyle en verimli şekilde kullanılmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Ters yön ihlali can aldı
        Ters yön ihlali can aldı
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı' başladı (2)
        Çanakkale'de 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı' başladı (2)
        Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları sunum yaptı
        Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları sunum yaptı
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de TÜGVA 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        Çanakkale'de TÜGVA 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        Gelibolu'da öğrencilerden Gazze'ye destek kermesi
        Gelibolu'da öğrencilerden Gazze'ye destek kermesi
        Gökçeada'da selin ardından ev ve iş yerlerine 2 gündür su verilemiyor
        Gökçeada'da selin ardından ev ve iş yerlerine 2 gündür su verilemiyor