Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın seyir faaliyetleri sürüyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret-2025 Davet Tatbikatı kapsamında seyir faaliyetleri yapılıyor.

Tatbikata katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla, mayın harbine yönelik olarak düzenlenen Nusret Davet Tatbikatı bu yıl 25. kez gerçekleştiriliyor.

Tatbikat kapsamında mayın avlama gemisi M266 borda numaralı "TCG Amasra" tatbikatın komodor gemisi olarak planlı seyir faaliyetlerini sürdürdü.

Sabah saatlerinde Nara Askeri Limanı'ndan ayrılan gemi daha sonra Ege Denizi'nin kuzeyi ile Saros Körfezinde tatbikat programını gerçekleştirdi.

TCG Amasra'yı takip eden diğer gemiler hazırlanan nizam halinde seyirlerini sürdürdü.

