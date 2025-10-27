Habertürk
        Çanakkale Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

        Çanakkale Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

        Giriş: 27.10.2025 - 23:47 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:47
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22.48 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

