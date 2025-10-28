Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Uygulamalarda hakkında adli işlem yapılan 89 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 243 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce 20-27 Ekim tarihlerinde il merkezi ve ilçelerimizde gerçekleştirilen huzur uygulamaları ve operasyonlarda, 7 bin 403 kişi ve 2 bin 12 araç incelendi.

Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

