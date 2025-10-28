Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce 20-27 Ekim tarihlerinde il merkezi ve ilçelerimizde gerçekleştirilen huzur uygulamaları ve operasyonlarda, 7 bin 403 kişi ve 2 bin 12 araç incelendi.
Farklı suçlardan aranması bulunan 32 kişinin yakalandığı uygulamalarda, toplamda 574,51 gram uyuşturucu madde, 20 adet sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca, 20 fişek ele geçirildi.
Uygulamalarda hakkında adli işlem yapılan 89 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 243 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı.
