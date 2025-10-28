Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Valisi Toraman'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:17 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Valisi Toraman'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Toraman mesajında, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin yeniden şahlanışının sembolü olan Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünün gurur ve coşkusunun yaşandığını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Milli Mücadele'nin ardından kurulan Cumhuriyet'in, milletin bağımsızlık ve hürriyetine olan sarsılmaz inancının en güçlü ifadesi olduğunu aktaran Toraman, şunları kaydetti:

        "Ecdadımızın azim, fedakarlık ve gayretleriyle temelleri atılan Cumhuriyetimiz, bugün ülkemizi bölgesinde saygın, güvenilir ve güçlü bir devlet konumuna taşımıştır. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de jandarmadan kaçakçılık operasyonu
        Çanakkale'de jandarmadan kaçakçılık operasyonu
        Çanakkale'de LGBTİ etkinlikleri yasaklandı
        Çanakkale'de LGBTİ etkinlikleri yasaklandı
        Çanakkale'de öğrencilerden Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği'ne ziyare...
        Çanakkale'de öğrencilerden Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği'ne ziyare...
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de "LGBTİ dernek ve gruplarınca planlanan etkinlikler" yasaklandı
        Çanakkale'de "LGBTİ dernek ve gruplarınca planlanan etkinlikler" yasaklandı
        Çanakkale Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:
        Çanakkale Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama: