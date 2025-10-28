AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gider mesajında, cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümünün, milletçe büyük bir gurur ve heyecanla kutlandığını ifade etti.

Bu topraklarda, bir asır önce atılan o büyük adımın yalnızca bir yönetim biçiminin değil, aynı zamanda esareti reddedip kendi kaderini tayin eden bir milletin varoluş iradesinin simgesi olduğunu belirten Gider, cumhuriyetin Çanakkale'de sergilenen destansı direnişin, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve Ankara'da vücut bulan kararlılığın taçlanmış hali olduğunu dile getirdi.

Bu yönüyle cumhuriyetin, geçmişten geleceğe uzanan bir emanet değil, yaşayan bir iddia olduğunu aktaran Gider, şunları kaydetti:

"O iddianın adı, bağımsızlık, milli irade ve büyük Türkiye'dir. Bugün cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla adım atarken, güçlü bir devletin, onurlu bir milletin ve köklü bir tarih bilincinin mirasçıları olarak daha büyük hedeflere yürüyoruz. Her alanda üretimi, kalkınmayı, adaleti ve milli birliği esas alan bu yürüyüş, milletimizin yüzyıllar boyu sürecek kararlılığının ifadesidir.