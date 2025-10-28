Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:28 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:28
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gider mesajında, cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümünün, milletçe büyük bir gurur ve heyecanla kutlandığını ifade etti.

        Bu topraklarda, bir asır önce atılan o büyük adımın yalnızca bir yönetim biçiminin değil, aynı zamanda esareti reddedip kendi kaderini tayin eden bir milletin varoluş iradesinin simgesi olduğunu belirten Gider, cumhuriyetin Çanakkale'de sergilenen destansı direnişin, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve Ankara'da vücut bulan kararlılığın taçlanmış hali olduğunu dile getirdi.

        Bu yönüyle cumhuriyetin, geçmişten geleceğe uzanan bir emanet değil, yaşayan bir iddia olduğunu aktaran Gider, şunları kaydetti:

        "O iddianın adı, bağımsızlık, milli irade ve büyük Türkiye'dir. Bugün cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla adım atarken, güçlü bir devletin, onurlu bir milletin ve köklü bir tarih bilincinin mirasçıları olarak daha büyük hedeflere yürüyoruz. Her alanda üretimi, kalkınmayı, adaleti ve milli birliği esas alan bu yürüyüş, milletimizin yüzyıllar boyu sürecek kararlılığının ifadesidir.

        Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatan için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 110 yıl önce 'Çanakkale geçilmez' diyen neslin torunları olarak, aynı inanç ve azimle bir kez daha vurguluyoruz; cumhuriyetimiz, ilelebet payidar kalacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

