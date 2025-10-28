Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 2 ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos sahilinde 2 ölü deniz kaplumbağası bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:20 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:20
        Çanakkale'de 2 ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos sahilinde 2 ölü deniz kaplumbağası bulundu.

        Assos sahilinin Sazlıaltı mevkisinde gezintiye çıkan vatandaşlar, 2 ölü caretta carettanın 50 metre arayla kıyıya vurduğunu fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi görevlileri ile jandarma sahile geldi.

        Ölüm nedeninin belirlenmesi için numune alınan caretta carettaların, yapılan incelemenin ardından gömüleceği öğrenildi.

        Bölgede yaşayan vatandaşlardan Nahit Günal, AA muhabirine, deniz kaplumbağalarının dün akşam saatlerinde meydana gelen kuvvetli fırtınanın da etkisiyle kıyıya vurduğunu düşündüklerini belirterek, "Biz de görünce şaşırdık. Öldüklerini fark ettik. Yetkililere haber verdik." dedi.

