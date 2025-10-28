Çanakkale'de 2 ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Nahit Günal, AA muhabirine, deniz kaplumbağalarının dün akşam saatlerinde meydana gelen kuvvetli fırtınanın da etkisiyle kıyıya vurduğunu düşündüklerini belirterek, "Biz de görünce şaşırdık. Öldüklerini fark ettik. Yetkililere haber verdik." dedi.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için numune alınan caretta carettaların, yapılan incelemenin ardından gömüleceği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi görevlileri ile jandarma sahile geldi.

