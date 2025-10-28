Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Wauchope'den Kaymakam Yenigün'e ziyaret
Avustralya'nın Çanakkale Konsolosluğu görevine atanan Laura Wauchope, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün'ü ziyaret etti.
Avustralya'nın Çanakkale Konsolosluğu görevine atanan Laura Wauchope, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün'ü ziyaret etti.
Eylül ayında göreve başlayan Wauchope, Kaymakam Yenigün'e ziyarette bulundu.
Kaymakam Yenigün, ziyaretin ardından Wauchope'ye günün anısına hediye takdim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.