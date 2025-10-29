Habertürk
        Çanakkale'nin ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

        Çanakkale'nin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        Giriş: 29.10.2025 - 13:56 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:00
        Çanakkale'nin ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Çanakkale'nin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        Eceabat'taki tören Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Kerem Yenigün ve Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

        Kaymakam Yenigün, burada yaptığı konuşmada, "Binlerce yıllık devlet ve millet geleneğini arkasına alan büyük Türk milletinin şanlı ve onurlu mücadelesinin neticesi olan millet hakimiyetine dayanan Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından Köprülü Hamdi Bey İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nden öğrencileri şiir okudu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, protokol üyeleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Gelibolu

        Gelibolu'daki tören Kaymakam Cihat Koç'un makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

        26 Kasım Caddesi'nde devam eden törende, Kaymakam Koç, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak vatandaşları selamladı.

        Kaymakam Cihat Koç, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti tarihin her sahnesinde var olan bir milletin mavi gözlü bir dev önderliğinde modern zamanlara vurduğu mührün kanıtıdır. Bugün 102. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bize Cumhuriyeti armağan eden, bu topraklar için bu vatan için mücadele eden bütün şehitlerimizi saygıyla anarken, gazilerimize hürmetlerimizi ve şükranlarımızı sunarım." dedi.

        Tören öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

        Yarışmalarda dereceye girenlere de ödülleri protokol üyelerince verildi.

        - Çan

        Çan'daki tören Atatürk Şehir Meydanı'nda düzenlendi.

        Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu ve Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'ın halkı selamlamalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Nebioğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundı, ardından da 29 Ekim konulu yarışma ve müsabakalarda dereceye girenlere ödül verilmesi ile devam eden program tören geçişi ile son buldu.

        - Ayvacık

        Ayvacık ilçesinde 21 Eylül Stadyumu'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali yaptı.

        Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler eserlerini okudular ve daha sonra protokol tarafından ödülleri verildi. Kutlama programı halk oyunları gösterisi, çeşitli gösteriler ve geçit töreni ile sona erdi.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Olgun Parlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Yenice

        Yenice'deki tören Kaymakamlık önünde gerçekleştirildi.

        Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Veysel Acar ve protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı.

        Konuşmaların ardından spor ve halk oyunları gösterisi sunuldu, 29 Ekim temalı yarışmalarda dereceye girenlere de ödülleri protokol üyelerince verildi.

        Tören resmi geçit ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

