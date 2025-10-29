Gelibolu'da askeri teçhizat tanıtımı yapıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında askeri teçhizat tanıtımı yapıldı.
İlçedeki 26 Kasım Caddesi'ndeki spor salonu önünde 2. Kolordu Komutanlığına bağlı komando birliği tarafından kullanılan askeri teçhizatlar tanıtıldı.
Etkinliğe Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren sergiyi gezdi.
Çocuklar da teçhizatları inceledi.
