Çanakkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçe merkezinden Pınardere köyüne seyir halinde olan Müslüm Gümüş idaresindeki 10 AGC 256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
