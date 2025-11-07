Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        ÇOMÜ'de Mercan Biyoçeşitlilik Tespiti Projesi'nin sonuç toplantısı düzenlendi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle yürütülen Marmara Denizi Derin Su Sert Mercanları ve Altın Mercan Yaşam Alanlarının Ortaya Çıkarılması ve Mercan Biyoçeşitlilik Tespiti Projesi'nin sonuç toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:48 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:48
        ÇOMÜ'de Mercan Biyoçeşitlilik Tespiti Projesi'nin sonuç toplantısı düzenlendi
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle yürütülen Marmara Denizi Derin Su Sert Mercanları ve Altın Mercan Yaşam Alanlarının Ortaya Çıkarılması ve Mercan Biyoçeşitlilik Tespiti Projesi'nin sonuç toplantısı düzenlendi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filmi gösterildi.

        ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Abdullah Uçan tarafından açılış konuşmaları yapıldı.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise proje sayesinde çok önemli bir çalışmaya imza atıldığını söyledi.

        ÇOMÜ olarak Marmara Denizi'nin ve çevresindeki kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik her türlü bilimsel girişimi kurumsal sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Erenoğlu, "Bu proje, yalnızca bir bilimsel çalışma değil, aynı zamanda denizlerimizin sürdürülebilir geleceği için atılmış güçlü bir adımdır." dedi.​​​​​​​

        Rektör Erenoğlu, habitatların ortaya çıkarılması ve biyoçeşitliliğin belgelenmesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

