Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan ve sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Boğazda seyir halindeki 4 metrelik teknenin makineleri, Lapseki açıklarında arızalandı.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine, kaptan durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
İçinde 3 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Lapseki Limanı'na yanaştırıldı.
