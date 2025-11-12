Eceabat'ta seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Eceabat'tan Kilitbahir yönüne giden sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 17 PJ 408 plakalı otomobil, Çamburnu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
