        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Eceabat'ta seyir halindeki otomobil yandı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 19:22 Güncelleme: 12.11.2025 - 19:25
        Eceabat'ta seyir halindeki otomobil yandı
        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Eceabat'tan Kilitbahir yönüne giden sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 17 PJ 408 plakalı otomobil, Çamburnu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

