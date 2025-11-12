Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çan'da oyun oynarken üzerine saban düşmesi sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde oyun oynadığı sırada devrilen sabanın altında kalması sonucu ölen 8 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 19:04 Güncelleme: 12.11.2025 - 19:04
        Dün evlerinin yanındaki bahçede oyun oynadığı sırada üzerine saban (toprak sürmeye yarayan tarım aleti) devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yunus Özdil için köy camisinde tören düzenlendi.

        Özdil'in babası İsmail Özdil burada taziyeleri kabul etti.

        Yunus Özdil'in cenazesi burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Turhan Çokgezer, Derenti Köyü Muhtarı İsmail Kavak, çocuğun okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

