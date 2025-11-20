Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de dirsek ağrısı şikayeti bulunan hasta kapalı teknikle ameliyat edildi

        Çanakkale'de uzun süredir dirsek ağrısı bulunan bir hasta, artroskopik lateral epikondilit cerrahisiyle (dirsek ekleminin içine ufak bir delikten kamerayla girilerek operasyon yapılması) tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:23 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:25
        Çanakkale'de dirsek ağrısı şikayeti bulunan hasta kapalı teknikle ameliyat edildi
        Çanakkale'de uzun süredir dirsek ağrısı bulunan bir hasta, artroskopik lateral epikondilit cerrahisiyle (dirsek ekleminin içine ufak bir delikten kamerayla girilerek operasyon yapılması) tedavi edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dirsek çevresinde en sık görülen rahatsızlıklardan biri olan ve el bileğini kaldırmayı sağlayan kasların bağlandığı bölgede meydana gelen doku bozulması sonucu ortaya çıkan, halk arasında "tenisçi dirseği" olarak da bilinen rahatsızlığın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ağrılı bir durum olduğu belirtildi.

        Uzun süredir rahatsızlığı bulunan ve Çan Devlet Hastanesi'ne başvuran bir hastanın Ortopedi Uzmanı Dr. Mert Emre Aydın tarafından kapalı teknikle ameliyat edildiği bildirildi.

        Son yıllarda klasik açık cerrahiye alternatif olarak artroskopik lateral epikondilit cerrahisinin önemli bir seçenek haline geldiğinin vurgulandığı açıklamada, bu yöntemin dirsek ekleminin dar yapısı ve çevresindeki nörovasküler dokular nedeniyle ileri düzey teknik bilgi gerektirdiği ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca uygun hastalarda artroskopik tekniğin daha az doku hasarıyla daha hızlı iyileşme ve iş yaşamına dönüş imkanı sunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

