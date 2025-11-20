Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince 5-17 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        20.11.2025 - 17:03
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de jandarma ekiplerince 5-17 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında 5-17 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde 17 şüpheliye ait 11 adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 36 gram esrar, 62 gram sentetik uyuşturucu madde, 10 gram kenevir tohumu, 10 sentetik ecza hap, 3 ruhsatsız tabanca, 80 tabanca fişeği, uyuşturucu öğütme aparatı, 32 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 cep telefonu, suçtan elde edildiği belirlenen 3 bin 200 lira ele geçirildi.

        Operasyonlar gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı

