Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Çanakkale'de jandarma ekiplerince 5-17 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında 5-17 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde 17 şüpheliye ait 11 adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 36 gram esrar, 62 gram sentetik uyuşturucu madde, 10 gram kenevir tohumu, 10 sentetik ecza hap, 3 ruhsatsız tabanca, 80 tabanca fişeği, uyuşturucu öğütme aparatı, 32 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 cep telefonu, suçtan elde edildiği belirlenen 3 bin 200 lira ele geçirildi.
Operasyonlar gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
