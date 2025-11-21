Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Terörsüz Türkiye için ne geliyorsa elimizden onu yapmaya çalışacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 18:19 Güncelleme: 21.11.2025 - 18:19
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Terörsüz Türkiye için ne geliyorsa elimizden onu yapmaya çalışacağız." dedi.

        Turan, Biga ilçesinde eski Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı'nın hizmete sunduğu giyim mağazasının açılışında yaptığı konuşmada, bugün güçlü olmanın ekonomide ve yatırımda güçlü olmaya bağlı olduğunu söyledi.

        Çanakkale'de başlanan yatırım projelerinin takibinin yapılması ve tamamlanması gerektiğini belirten Turan, "Çanakkale Meydanı'nda hükümet binası yapılması için atılan adımlar vardı. Muhtemelen Türkiye'de tektir, parası bankadan yatırılmış idareye ama proje hala başlamadı. İçişleri Bakanlığımız parayı gönderdi. Çanakkale'de 13 farklı birimimiz dağınık yerlerde. Toplayın bir araya, beğenmiyorsanız projeyi değiştirin. Para verip de iş yapmamak olabilir mi?" diye konuştu.

        Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün faaliyete geçmesiyle kentin yatırımcı çekmeye başladığının altını çizerek, Teknopark'ın da kendi somut kriterleri içinde Türkiye'de en hızlı büyüyen Teknopark olduğunu kaydetti.

        - "Türkiye terörle mücadelede çok büyük mesafe aldı"

        İçişleri Bakanlığı olarak çok farklı birimlerde büyük mesai harcadıklarını anlatan Turan, şöyle devam etti:

        "Terör başta bu ülkede kan akmasın, canımız yanmasın diye özel gündemlerimiz oldu. Büyük mesafe katettik. Geldiğimiz yerde 'terörsüz Türkiye olsun' diye çok büyük siyasi riskler alarak adımlar atılıyor. Türkiye'nin terörle mücadelede çok büyük mesafe aldığını hatırlatmak istiyorum. Bu ülkenin her türlü teknik imkanı silahıydı, uçağıydı, helikopteriydi, İHA'sıydı ve SİHA'sıydı, bu konuda örnek bir gelişim sergilendi. Kan akmadan yeni bir Türkiye inşa edelim diye Meclisimiz başta olmak üzere büyük mesai harcanıyor. Ayağımız kanıyorsa koşamayız. Önce ayağımızdaki kanı durduracağız, bantlayacağız sonra koşacağız. Terörü olmayan Türkiye'de sağlık sistemi mi daha iyidir yoksa terörlü Türkiye'de mi daha iyidir? Terörü olmayan ülkede mi eğitim daha iyidir yoksa olanda mı daha iyidir? Yatırımlar hangisinde daha iyidir? Ayağımız kanarken, terör varken bu ülkenin çok fazla oranda koşması mümkün değil. Risk alarak, bazen sabrederek ama işin nihayetinde sonuca odaklanarak mutlaka bu süreci bitirmek zorundayız."

        Bülent Turan, bu sürece en çok Çanakkale ruhuna sahip gençlerin sahip çıkması gerektiğini kaydederek, "Nasıl ki biz Çanakkale Şehitliği'nde Vanlı, Hakkarili, Edirneli, Karslı beraber yatıyorsak bu ülkede de omuz omuza ayağa kalkıp ülkemizi büyütme görevimiz var. Ufak konulara takılmayacağız, sonuca bakacağız. Terörsüz Türkiye için ne geliyorsa elimizden onu yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

        Konuşmasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek mağazanın açılışını gerçekleştiren Turan, buradan ilk alışverişi yaptı.

        İlçedeki ziyaretleri kapsamında hac malzemeleri satışı yapan bir esnaf ile Bigaspor Kulübü’nü de ziyaret eden Turan’a, günün anısına üzerinde isminin yazılı olduğu Bigaspor forması hediye edildi.

        Turan'a ziyaretlerinde Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Naim Makas ile diğer ilgililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

