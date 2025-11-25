Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de "Yanan Alanların Rehabilitasyonunda Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı" düzenlendi

        Çanakkale Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Yanan Alanların Rehabilitasyonunda Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:11 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de "Yanan Alanların Rehabilitasyonunda Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Yanan Alanların Rehabilitasyonunda Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Çanakkale'de 2024 ve 2025'te çıkan orman yangınlarının büyük bir fedakarlıkla söndürülmeye çalışıldığını ifade etti.

        Türkiye'nin yangınla mücadelede sürekli ileri giden bir altyapı oluşturduğunu aktaran Toraman, "Çanakkale'de bu seneki yangınlarda Türkiye'nin bütün yangını söndürme kapasitesi, hem araç gereç hem de insan unsuru olarak görev aldı." dedi.

        Çanakkale'de çok özel alanların olduğunu dile getiren Toraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Geleneksel olarak korunan alanlarımız var, milli parklar, tabiat alanları gibi bir de Tarihi Alan'ımız var. Tarihi Alan'ımız şehitliklerin olduğu bir yer. Buraları biz ağaçlandırmışız ve çok ciddi yangın tehlikesi altında. 2023'te Gelibolu tarafından Eceabat tarafına çok büyük bir yangın başlamış, 2024'te yine benzer bir yangın. Bir önceki yıl bıraktığı yerden devam ediyor. Türkiye'de yangın olduğunda milletçe çok üzülüyoruz ama inanın Çanakkale'de yangın olduğunda 86 milyon daha fazla üzülüyoruz. Buranın çok özel bir anlamı var. Bu çalıştayın Çanakkale'de olmasının özel sebebi bu. Çanakkale'ye özel bir değerlendirme arz ediyoruz."

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında özellikle uzmanlık ve çok disiplinli çalışmayı gerektiren bir dizi etkinliklerin yapılmasının önemine değindi.

        Prof. Dr. Erenoğlu, üniversite olarak yangınların ardından bilim insanlarını bir araya getirerek oluşturdukları çalışma grubunun bu çalıştaya önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

        - "Yeniden ormanlaştırma çalışmalarına başlıyoruz"

        Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer ise son yıllarda Çanakkale'nin orman yangınlarından en çok etkilenen illerden olduğunu kaydetti.

        Bu yıl Çanakkale'de 143 orman yangınının meydana geldiğini hatırlatan Yüzer, "Yaklaşık 7 bin 500 hektar orman alanımızın yangınlar dolayısıyla zarar gördüğü bir süreci yaşadık. Şimdi yeniden ormanlaştırma çalışmalarına başlıyoruz. " diye konuştu.

        Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı da 2021 ve 2025 yılında meydana gelen yangınların bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ise Çanakkale'de son yıllarda yaşanan orman yangınlarının herkesi derinden etkilediğini söyledi.

        Çalıştayın açılışına, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de yanan alanların yeniden rehabilitasyonu için çalıştay
        Çanakkale'de yanan alanların yeniden rehabilitasyonu için çalıştay
        Orman Genel Müdür Yardımcısı Yüzer: "Çanakkale yangınlardan en çok etkilene...
        Orman Genel Müdür Yardımcısı Yüzer: "Çanakkale yangınlardan en çok etkilene...
        Gelibolu'da balık satış yerlerinde denetim
        Gelibolu'da balık satış yerlerinde denetim
        Gelibolu'da balıkçı tezgahları denetlendi
        Gelibolu'da balıkçı tezgahları denetlendi
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı
        Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı