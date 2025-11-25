Çanakkale'de "Yanan Alanların Rehabilitasyonunda Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı" düzenlendi

Çanakkale Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Yanan Alanların Rehabilitasyonunda Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Çanakkale'de 2024 ve 2025'te çıkan orman yangınlarının büyük bir fedakarlıkla söndürülmeye çalışıldığını ifade etti.

Türkiye'nin yangınla mücadelede sürekli ileri giden bir altyapı oluşturduğunu aktaran Toraman, "Çanakkale'de bu seneki yangınlarda Türkiye'nin bütün yangını söndürme kapasitesi, hem araç gereç hem de insan unsuru olarak görev aldı." dedi.

Çanakkale'de çok özel alanların olduğunu dile getiren Toraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleneksel olarak korunan alanlarımız var, milli parklar, tabiat alanları gibi bir de Tarihi Alan'ımız var. Tarihi Alan'ımız şehitliklerin olduğu bir yer. Buraları biz ağaçlandırmışız ve çok ciddi yangın tehlikesi altında. 2023'te Gelibolu tarafından Eceabat tarafına çok büyük bir yangın başlamış, 2024'te yine benzer bir yangın. Bir önceki yıl bıraktığı yerden devam ediyor. Türkiye'de yangın olduğunda milletçe çok üzülüyoruz ama inanın Çanakkale'de yangın olduğunda 86 milyon daha fazla üzülüyoruz. Buranın çok özel bir anlamı var. Bu çalıştayın Çanakkale'de olmasının özel sebebi bu. Çanakkale'ye özel bir değerlendirme arz ediyoruz."

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında özellikle uzmanlık ve çok disiplinli çalışmayı gerektiren bir dizi etkinliklerin yapılmasının önemine değindi. Prof. Dr. Erenoğlu, üniversite olarak yangınların ardından bilim insanlarını bir araya getirerek oluşturdukları çalışma grubunun bu çalıştaya önemli katkılar sunacağını dile getirdi. - "Yeniden ormanlaştırma çalışmalarına başlıyoruz" Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer ise son yıllarda Çanakkale'nin orman yangınlarından en çok etkilenen illerden olduğunu kaydetti. Bu yıl Çanakkale'de 143 orman yangınının meydana geldiğini hatırlatan Yüzer, "Yaklaşık 7 bin 500 hektar orman alanımızın yangınlar dolayısıyla zarar gördüğü bir süreci yaşadık. Şimdi yeniden ormanlaştırma çalışmalarına başlıyoruz. " diye konuştu. Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı da 2021 ve 2025 yılında meydana gelen yangınların bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.