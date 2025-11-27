Gelibolu'da Hande Ünsal konser verdi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında Hande Ünsal konseri gerçekliştirildi.
Balıkhane Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.
Konser sırasında sahneye çıkan Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, sanatçıya plaket ve çiçek buketi sunarak teşekkür etti.
Konuşmanın ardından Hande Ünsal şarkılarıyla konser sona erdi.
