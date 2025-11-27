Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da Hande Ünsal konser verdi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında Hande Ünsal konseri gerçekliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:36 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:41
        Gelibolu'da Hande Ünsal konser verdi
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında Hande Ünsal konseri gerçekliştirildi.

        Balıkhane Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Konser sırasında sahneye çıkan Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, sanatçıya plaket ve çiçek buketi sunarak teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından Hande Ünsal şarkılarıyla konser sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

