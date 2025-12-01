Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Günlük hayatın stresini darbuka çalarak atıyorlar

        ÇİĞDEM ALYANAK/SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale'de farklı yaş ve meslek gruplarından kişiler, gittikleri ritim kursunda günlük hayatın ve yoğun iş temposunun stresini darbuka çalarak atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Günlük hayatın stresini darbuka çalarak atıyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇİĞDEM ALYANAK/SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale'de farklı yaş ve meslek gruplarından kişiler, gittikleri ritim kursunda günlük hayatın ve yoğun iş temposunun stresini darbuka çalarak atıyor.

        Aralarında avukat, mühendis, öğretmen, emekli, yönetici ve ev kadınlarının da yer aldığı 85 kişi, şef Ömer Aydın yönetimindeki Sol Anahtarı Ritim Grubu'nda türkü, pop ve yabancı şarkılara darbukayla ritim tutarak hem eğleniyor hem de stres atıyor.

        Ritim ve darbuka çalma konusunda kendilerini geliştiren grubun bazı üyeleri, bu ay verecekleri yıl sonu konserleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Sol Anahtarı Ritim Grubu şefi Ömer Aydın, AA muhabirine, çalışmalara başladıkları 2022 yılında ritim grubunda 6 kişinin bulunduğunu, bugün bu sayının 85'e ulaştığını söyledi.

        Grubun içinde farklı meslek gruplarından katılımcıların bulunduğunu anlatan Aydın, "Grubun çoğunluğu kadın. Yeni yeni erkek öğrenci almaya başladık. 3 yıldır farklı yerlerde konserler verdik. Aralık ayında da iki yıl sonu konserimiz olacak." dedi.

        Aydın, repertuvarlarında türkü, pop müzik ve yabancı müziklerin yer aldığını belirterek, "Her türlü müziğe eşlik ediyoruz. Ritim aranjelerini ben yapıyorum. Haftanın 4 günü çalışıyoruz. 4. grubumuz daha yeni oldukları için onları konser programına dahil etmedik. Onları da 2026'da konser programına dahil edeceğiz." diye konuştu.

        Kursa son dönemde ilginin arttığına dikkati çeken Aydın, "İnsanlar deşarj olmak, ritim çalmak, dans etmek istiyor. Öğrencilerimizin çoğunun katılma amacı hem sosyalleşmek hem günün stresini atmak hem de müzikle tanışmak, müziğin içinde olmak. En büyük gayeleri bu." ifadesini kullandı.

        - "Hem zihinsel hem bedensel olarak rahatlama sağlıyoruz"

        Avukat Serap Gezen de ritim grubunda 2022'den beri yer aldığını belirterek, ilk başlarda bendir çalmayı öğrendiğini söyledi.

        Süreç içinde farklı tarihlerde sahne performansları yaptıklarını, kendilerini izlemeye gelen seyircilerin de gruba dahil olmasıyla büyüdüklerini anlatan Gezen, sözlerine şöyle devam etti:

        "Kalıplaşmış bir ifade vardır 'müzik ruhun gıdasıdır' diye. Hakikaten öyle. Özellikle müziği dinlerken ritme ellerle eşlik ettiğimizde hem zihinsel hem bedensel olarak rahatlama sağlıyoruz. Ritim bu anlamda insanı hem duygusal hem zihinsel hem de fiziksel olarak iyileştiren bir şey. Kendim için yaptığım ve iyi hissettirdiğini düşündüğüm bir şey ritim. Kendimi bu grubun içinde olduğum için çok şanslı hissediyorum. Herkesin kendisine iyi gelen bir şeyi keşfederek yapmasını dilerim. Çocukluğumdan bu yana bir enstrüman çalma fırsatım olmadı. Ritimle de tanışmam bu grubun kurucularından iki ablam sayesinde oldu. İyi ki de olmuş. İnsanın kendisini zaman içinde keşfedebileceğini de görmüş oldum. Zamanım el verdiği ölçüde devam etmek istiyorum."

        - "Ben de 'pazartesi sendromu' kalmadı"

        Yüksek jeoloji mühendisi ve takı tasarımcısı Pınar Türkoğlu ise bateri çalan oğlundan feyz alarak ritim derslerine katılmaya karar verdiğini söyledi.

        Çok hevesle geldiğini ve keyifli vakit geçirdiğini dile getiren Türkoğlu, "Bu, bizim için tutkuya dönüştü. Çok güzel arkadaşlıklarımız var burada. Pazartesi günlerini iple çekiyorum. Stresi kesinlikle azaltıyor. Benim grubum pazartesi grubu, ben de 'pazartesi sendromu' kalmadı diyebilirim. Gün içinde arabada, evde müzik dinlerken 'Acaba bunu çalabilir miyiz, gruba sunsam mı?' diye düşünüyorum. Kesinlikle benden stresi aldı, koşa koşa geldiğim bir yer." ifadesini kullandı.

        Sınıf öğretmeni Esen Kerem de kursa arkadaşının aracılığıyla geldiğini anlattı.

        Daha önce hiç darbuka çalmadığını belirten Kerem, şef Aydın sayesinde darbuka çalmanın, müzikle uğraşmanın kendisini deşarj ettiğini dile getirdi.

        Eğitimlere katılan 5 erkek kursiyerden biri olan ve İstanbul'da uzun yıllar bir firmada bölge satış müdürlüğü yaptıktan sonra 2020'de kente yerleşen Yavuz Ali Çanakkale ise uzun süre arayış içinde olduğunu ve en sonunda ritim kursuna gitmeye karar verdiğini söyledi.

        Çanakkale, şunları kaydetti:

        "Nasıl müzik ruhun gıdasıysa bu da benim gıdam dedim ve öylece başladım. Hiçbir şeyi aklınıza takmıyorsunuz. 2 saatlik çalışmada her şeyi unutuyorsunuz, darbukaya vurduğunuz an her şey bitiyor. Çalışırken yapamadıklarımı emeklilik hayatımda yapmaya çalışıyorum. Kadın arkadaşlarımız da bizi dışlamadı, iyi bir arkadaş ortamında çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor

        Benzer Haberler

        Misina ve ipe dolanan caretta carettayı vatandaşlar kurtardı
        Misina ve ipe dolanan caretta carettayı vatandaşlar kurtardı
        Gelibolu'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için bilgilendirme etk...
        Gelibolu'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için bilgilendirme etk...
        Çanakkale'de yağışların oluşturabileceği hasarlara karşı saha tespit çalışm...
        Çanakkale'de yağışların oluşturabileceği hasarlara karşı saha tespit çalışm...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Çanakkale'de konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Çanakkale'de konuştu:
        Çanakkale'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        Çanakkale'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        Ayvacık'ta düşen kaya parçası toprak kaymasına sebep oldu
        Ayvacık'ta düşen kaya parçası toprak kaymasına sebep oldu