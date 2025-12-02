Çanakkale'de Gazi Süleyman Paşa Türbesi ve Namık Kemal'in kabri yeniden ziyarete açıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Gazi Süleyman Paşa Türbesi ile çevre düzenlemesi yapılan Türk edebiyatının "vatan şairi" Namık Kemal'in kabri yeniden ziyarete açıldı.

Gelibolu'nun Bolayır köyündeki törende konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gazi Süleyman Paşa'nın büyük bir stratejik hamle ve devlet aklıyla Rumeli'ye adım atarak bu bölgeyi fethedip, Rumeli'nin bir Türk yurdu haline gelmesinin temellerini attığını söyledi.

Onun ardından giden ecdadın da bu fetih hareketini Viyana kapılarına kadar sürdürdüğünü belirten Toraman, bu büyük devlet adamının stratejik hamlesinin bu coğrafyaları yurt olarak sunduğunu kaydetti.

Toraman, Namık Kemal'in de bu toprakların maddi boyutunun dışında manevi bir boyutunun da olduğunu "vatan" kavramıyla anlatarak yeni bir şuur inşa etmeye çalıştığını dile getirerek, "Mevcut topraklarımızı elimizde tutabilmek için bu vatan mefhumunu anlatmaya çalıştı." dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Gazi Süleyman Paşa'nın cihangir ruhlu bir insan olduğunu, Bolu Göynük'ten, Karamürsel'den, Biga'dan Gelibolu'ya geldiğini, Trakya'nın tümünü fethettiğini, Batı Trakya dahil olmak üzere bu coğrafyayı vatan haline getirdiğini söyledi. Kaşdemir, Namık Kemal'in de büyük bir Türk evladı olduğunu dile getirerek, "Her zaman fikirleriyle başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e fikir babalığı yapmış ve bugün de bizlerin yolunu aydınlatan bir münevver. O büyük insanı bu topraklarda barındırıyor olmak, bizler için büyük bir onur ve şereftir." ifadesini kullandı. - "Alanın tüm duvarlarının derzlerini yeniledik ve sağlamlaştırdık" Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı ise tarihte çok özel yeri olan iki büyük şahsiyetin kabirlerini ihya ederek geleceğe teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gazi Süleyman Paşa Türbesi'nin kurşunlarını yenilediklerini, doğramalarını ihya ettiklerini aktaran Akıllı, "Burası 5 bin 650 metrekarelik bir alan. Burada çevre düzenlemesi yaptık. Alanın tüm duvarlarının derzlerini yeniledik ve sağlamlaştırdık. Tüm bordürlerin sökümlerini ve 2 bin metrekare taş döşemesi ile güzel bir aydınlatma sistemi yaptık. Şadırvanın ihyasını gerçekleştirdik ve etrafı çim kapladık." diye konuştu. Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın da konuşma yaptığı programda, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma personeli, alp kıyafetleri, kılıç ve baltayla saygı nöbeti tuttu. Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç dua etti. Daha sonra Türk edebiyatının "vatan şairi" Namık Kemal, vefatının 137. yılında kabri başında anıldı. Vali Toraman ve beraberindekiler, Namık Kemal'in çevresi düzenlenen kabrine çiçek bıraktı. Vali Toraman ve protokol üyeleri daha sonra Gazi Süleyman Paşa'nın restore edilen türbesini ziyaret etti.