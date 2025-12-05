Gelibolu'da köy yolları asfaltlanıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Evreşe, Yülüce ve Çokal Grup köy yollarında asfalt serimine başlandı.

İl Genel Meclis Üyesi Necati Tarıman, yaptığı açıklalmada, bölge halkının uzun süredir beklediği bu yatırımın, ulaşım güvenliğini artıracağını, özellikle kış aylarında yaşanan yol bozulmalarının önüne geçeceğini vurguladı.

Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal ise Evreşe, Çokal ve Yülüce bağlantılarını kapsayan 8.5 kilometrelik asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla hem tarım faaliyetlerinin hem de günlük ulaşımın daha kolay hale geleceğini belirterek, bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai harcanacağını kaydetti.