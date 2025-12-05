Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da köy yolları asfaltlanıyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Evreşe, Yülüce ve Çokal Grup köy yollarında asfalt serimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da köy yolları asfaltlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Evreşe, Yülüce ve Çokal Grup köy yollarında asfalt serimine başlandı.

        İl Genel Meclis Üyesi Necati Tarıman, yaptığı açıklalmada, bölge halkının uzun süredir beklediği bu yatırımın, ulaşım güvenliğini artıracağını, özellikle kış aylarında yaşanan yol bozulmalarının önüne geçeceğini vurguladı.

        Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal ise Evreşe, Çokal ve Yülüce bağlantılarını kapsayan 8.5 kilometrelik asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla hem tarım faaliyetlerinin hem de günlük ulaşımın daha kolay hale geleceğini belirterek, bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai harcanacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi
        Çanakkale'de AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi
        Kadın sadekar Anadolu medeniyetlerinin izlerini takılara işliyor
        Kadın sadekar Anadolu medeniyetlerinin izlerini takılara işliyor
        Karabiga'nın gizli gerçeği meydanda sergileniyor
        Karabiga'nın gizli gerçeği meydanda sergileniyor
        Çanakkale'de eşini bıçaklayan kocanın yargılandığı davada mütalaa verildi
        Çanakkale'de eşini bıçaklayan kocanın yargılandığı davada mütalaa verildi
        Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti
        Direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti