Çanakkale'nin sözlü kültüründe kullanılan kelimeler sergide "dile" geldi

ÇİĞDEM ALYANAK / SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale'nin sözlü kültüründe yer alan kelimelerden oluşan "Kent Lügatı" sergisi, ziyaretçilerini tebessüm ettirirken adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Çanakkale Belediyesi Tasarım Ofisi ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün katkılarıyla Kent Müzesi'nde açılan "Kent Lügatı" sergisinde, halk arasında kullanılan "aretlim", "dada", "ayıkmak", "susak", "pereste", "kovalak" ve "fıydırmak" gibi 40 kelime anlamlarıyla birlikte yer aldı.

Hazırlanan panolarda kelimelerin ve anlamlarının bir arada bulunduğu, Çanakkale jargonunun yansıtıldığı sergi, orta yaş üstü ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkarırken, gençleri ise hem şaşırtıyor hem de güldürüyor.

Sergiyi 6 Mart 2026'ya kadar ziyaret edebilecek misafirler, bildikleri kelimeleri de paylaşabiliyor.

Çanakkale Kent Müzesi Sorumlusu Macide Aksu Yılmaz, AA muhabirine, bu sergiyi açmalarındaki en büyük amaçlarının sözlü kültürün devamlılığını sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Sergiye gelen ziyaretçilerin "Bu kelimeyi çok kullanıyorduk." dediklerini ya da "Bu kelime sadece burada mı kullanılıyordu?" diyebildiklerini ifade eden Yılmaz, "Bu sergiyi açtığımızda sadece bu kelimelerden ibaret olsun istemedik. İnsanlar gelsin, kelimelerini eklesin, biz de onların paylaşımlarından beslenelim istedik. Bu sergi organik, yaşayan bir sergi haline dönüştü. Daha fazla ekleme yaparak serginin devamlılığını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, sergide 40 kelimenin yer aldığını ancak Çanakkale'ye özgü kelimelerin çok daha fazla olduğunu kaydetti.

Sergilenen panolarda ikişer kelimeye anlamlarıyla yer verdiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Okullar ziyarete geliyor, öğrencilere 'dada' kelimesini söylediğimde 'Dada mı o ne?' diyebiliyorlar ama bizim için çok sıradan bir şey aslında. Sıradanlığın da çekiciliğini bu sergide vurgulamak istedik. Çünkü kentler kelimeleriyle, diliyle yaşayan yerler. Çok göç alan bir kent olduğumuz için her yörede farklı kullanımlar var. Bir kelime, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde başka bir kullanımdayken, Çan ilçesinde başka bir kullanımda olabiliyor. Çalışmamızda yeni kelimelere de rastladık. Bizim için yeni bir deneyim oldu."