Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'nin sözlü kültüründe kullanılan kelimeler sergide "dile" geldi

        ÇİĞDEM ALYANAK / SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale'nin sözlü kültüründe yer alan kelimelerden oluşan "Kent Lügatı" sergisi, ziyaretçilerini tebessüm ettirirken adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'nin sözlü kültüründe kullanılan kelimeler sergide "dile" geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇİĞDEM ALYANAK / SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale'nin sözlü kültüründe yer alan kelimelerden oluşan "Kent Lügatı" sergisi, ziyaretçilerini tebessüm ettirirken adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

        Çanakkale Belediyesi Tasarım Ofisi ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün katkılarıyla Kent Müzesi'nde açılan "Kent Lügatı" sergisinde, halk arasında kullanılan "aretlim", "dada", "ayıkmak", "susak", "pereste", "kovalak" ve "fıydırmak" gibi 40 kelime anlamlarıyla birlikte yer aldı.

        Hazırlanan panolarda kelimelerin ve anlamlarının bir arada bulunduğu, Çanakkale jargonunun yansıtıldığı sergi, orta yaş üstü ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkarırken, gençleri ise hem şaşırtıyor hem de güldürüyor.

        Sergiyi 6 Mart 2026'ya kadar ziyaret edebilecek misafirler, bildikleri kelimeleri de paylaşabiliyor.

        Çanakkale Kent Müzesi Sorumlusu Macide Aksu Yılmaz, AA muhabirine, bu sergiyi açmalarındaki en büyük amaçlarının sözlü kültürün devamlılığını sağlayabilmek olduğunu söyledi.

        Sergiye gelen ziyaretçilerin "Bu kelimeyi çok kullanıyorduk." dediklerini ya da "Bu kelime sadece burada mı kullanılıyordu?" diyebildiklerini ifade eden Yılmaz, "Bu sergiyi açtığımızda sadece bu kelimelerden ibaret olsun istemedik. İnsanlar gelsin, kelimelerini eklesin, biz de onların paylaşımlarından beslenelim istedik. Bu sergi organik, yaşayan bir sergi haline dönüştü. Daha fazla ekleme yaparak serginin devamlılığını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

        Yılmaz, sergide 40 kelimenin yer aldığını ancak Çanakkale'ye özgü kelimelerin çok daha fazla olduğunu kaydetti.

        Sergilenen panolarda ikişer kelimeye anlamlarıyla yer verdiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Okullar ziyarete geliyor, öğrencilere 'dada' kelimesini söylediğimde 'Dada mı o ne?' diyebiliyorlar ama bizim için çok sıradan bir şey aslında. Sıradanlığın da çekiciliğini bu sergide vurgulamak istedik. Çünkü kentler kelimeleriyle, diliyle yaşayan yerler. Çok göç alan bir kent olduğumuz için her yörede farklı kullanımlar var. Bir kelime, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde başka bir kullanımdayken, Çan ilçesinde başka bir kullanımda olabiliyor. Çalışmamızda yeni kelimelere de rastladık. Bizim için yeni bir deneyim oldu."

        - "Çanakkale'nin bu kadar zengin bir dili olduğunu bilmiyordum"

        Balıkesir'den sergiyi ziyarete gelen Fadiye Uygur da sergide yer alan kelimeleri çok ilginç bulduğunu dile getirerek, "Daha önce duymadığım kelimeleri burada okudum. Hoşuma gitti. Çanakkale'nin bu kadar zengin bir dili olduğunu daha önce bilmiyordum. Görünce öğrenmiş oldum." ifadesini kullandı.

        Ziyaretçilerden Haluk Uygur ise özellikle genç neslin bu kelimeleri öğrenmesi gerektiğini belirterek, "Türkçemizin zenginliği burada saklı. Unutulan dil önemli değerlerden birisidir. Güzel bir sergi olmuş." dedi.

        Sergiyi gezen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Esma Çelik de ailesini ziyarete geldiği kentte açılan müzeyi görünce dikkat çekici ve kapsamlı bulduğunu anlattı.

        Kent halkının sıklıkla kullandığı kelimeleri bu sergide görmenin, incelemenin ve anlamlarını derinlemesine anlayabilmenin değerli olduğunu ifade eden Çelik, "Herkesin ziyaret etmesi gereken, kolaylıkla ulaşım sağlayabilecekleri bir yer olması açısından çok değerli. Çanakkale'de 'dada' kelimesi küçük çocuklar için sıklıkla kullanılan bir kelime. Benim de üniversite arkadaşlarımla sohbetlerimde ara ara kullandığım bir kelime." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da ilkokul öğrencilerine işitme taraması yapıldı
        Gelibolu'da ilkokul öğrencilerine işitme taraması yapıldı
        Çanakkale'de kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı
        Kuyumcu dükkanından hırsızlık girişimine 2 tutuklama
        Kuyumcu dükkanından hırsızlık girişimine 2 tutuklama
        Gelibolu'da su ürünleri avcılığı denetimlerinde 45 kilogram balığa el konul...
        Gelibolu'da su ürünleri avcılığı denetimlerinde 45 kilogram balığa el konul...
        Çanakkale'de kuyumcuyu soymaya kalkışan 2 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de kuyumcuyu soymaya kalkışan 2 şüpheli tutuklandı
        Gelibolu'da 45 kilo balığa el konuldu, 37 bin 770 lira para cezası kesildi...
        Gelibolu'da 45 kilo balığa el konuldu, 37 bin 770 lira para cezası kesildi...