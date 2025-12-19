GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesiyle gemi trafiği normale döndü.

Öte yandan, sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de normal seyriyle yapılmaya başlandı.