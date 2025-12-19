Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 09:09 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:09
        Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesiyle gemi trafiği normale döndü.

        Öte yandan, sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de normal seyriyle yapılmaya başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

