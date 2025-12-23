Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde eski karı kocayı silahla öldüren zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 01:47 Güncelleme: 23.12.2025 - 01:47
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde eski karı kocayı silahla öldüren zanlı yakalandı.

        Fatih Mahallesi'ndeki arazide inşaat vinçleri bulunan R.Ş. (46) ile yan taraftaki yediemin otoparkında çalışan eski çalışanı Barış Tekebaş (23) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Barış Tekebaş ile Tekebaş'ın boşanma davaları yeni sonuçlanan bir yıldır ayrı yaşadığı eski eşi Duygu Karabaş'ı (23) silahla vurdu.

        İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tekebaş ve Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi Edremit Caddesi'ndeki bir iş yerinin bahçesinde Barış Tekebaş ve Duygu Karabaş'ın ateşli silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu hatırlatıldı.

        Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli R.Ş'nin Ahmetçe köyü kırsalındaki bir barakada suç aletiyle birlikte yakalandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

