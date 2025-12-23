Habertürk
        Çanakkale'de boşanmış çiftin silahla öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, boşanmış çiftin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        23.12.2025 - 10:12
        Fatih Mahallesi'nde, Barış Tekebaş (23) ile Duygu Karabaş'ı (23) silahla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ş (46) ile şüpheliye olay sonrası yardım ettikleri değerlendirilen M.D ve B.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe "silahla adam öldürme", M.D. ve B.S. ise "suça yardım etme" suçundan tutuklandı.

        Fatih Mahallesi'nde, dün gece, arazide inşaat vinçleri bulunan R.Ş. (46) ile yan taraftaki yediemin otoparkının eski çalışanı Barış Tekebaş (23) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Barış Tekebaş ile Tekebaş'ın boşanma davaları yeni sonuçlanan, bir yıldır ayrı yaşadığı eski eşi Duygu Karabaş'ı (23) silahla vurmuştu.

        Kaçan R.Ş, Ahmetçe köyü kırsalındaki bir barakada suç aletiyle yakalanmış, R.Ş'ye olay sonrası yardım ettikleri iddiasıyla M.D ve B.S. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

