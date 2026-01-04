Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Boş ham petrol tankerinin karaya oturduğu Bozcaada'da fırtına etkisini sürdürüyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Umman bayraklı ham petrol tankerinin karaya oturduğu bölgede kuvvetli rüzgarın etkisi devam ediyor.

        Giriş: 04.01.2026 - 16:10 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:10
        Boş ham petrol tankerinin karaya oturduğu Bozcaada'da fırtına etkisini sürdürüyor
        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Umman bayraklı ham petrol tankerinin karaya oturduğu bölgede kuvvetli rüzgarın etkisi devam ediyor.

        Aliağa'dan Yalova'ya giden 249 metre boyunda, 61,991 grostonluk "QENDIL" adlı ham petrol tankeri, bir süredir beklediği Bozcaada Demir Sahası'nda fırtınadan olumsuz etkilendi.

        Tankerin, dün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek Polente mevkisinde karaya oturması üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-16" römorkörleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Kuvvetli rüzgar Bozcaada'da etkisini sürdürürken, talep edilmesi halinde Kıyı Emniyeti ekipleri kurtarma çalışmalarına başlayacak.

        - Olay

        "QENDIL" isimli tanker, dün Bozcaada Polente mevkisinde karaya oturmuş, olayın ardından bölgeye "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-16" römorkörleri sevk edilmişti.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada tankerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturduğu, geminin boş olması sebebiyle herhangi bir deniz kirliliğinin meydana gelmediğinin belirlendiği kaydedilmişti.

        Öte yandan tankerin, 19 Aralık 2025'te Akdeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla vurulduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

