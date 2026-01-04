Boş ham petrol tankerinin karaya oturduğu Bozcaada'da fırtına etkisini sürdürüyor

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada tankerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturduğu, geminin boş olması sebebiyle herhangi bir deniz kirliliğinin meydana gelmediğinin belirlendiği kaydedilmişti.

Tankerin, dün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek Polente mevkisinde karaya oturması üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-16" römorkörleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

