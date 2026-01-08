Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı kuvvetli fırtına nedeniyle durdurulan feribot seferleri başladı

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle durdurulan feribot seferleri, yeniden başladı.

        Giriş: 08.01.2026 - 09:50 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:50
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı kuvvetli fırtına nedeniyle durdurulan feribot seferleri başladı
        Bölgede dün geceden bu yana etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferlerinin yeniden yapılmaya başlandığı, seferlerde hava muhalefeti nedeniyle rötarlar yaşanabileceği kaydedildi.

        Gelibolu ilçesinde de kuvvetli fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

