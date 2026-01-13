Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de teslim ettikleri altın ve paralarını alamayan mağdurların şikayetçi olduğu kuyumcu tutuklandı

        Çanakkale'de yatırdıkları altın ve paraları geri alamayan mağdurların şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınan kuyumcu, "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklandı.

        Giriş: 13.01.2026 - 18:04 Güncelleme: 13.01.2026 - 18:04
        Çanakkale'de teslim ettikleri altın ve paralarını alamayan mağdurların şikayetçi olduğu kuyumcu tutuklandı
        Çanakkale'de yatırdıkları altın ve paraları geri alamayan mağdurların şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınan kuyumcu, "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklandı.

        Daha önce bir mağdurun suç duyurusu üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılan kuyumcu H.T. ve oğlu M.T. hakkında, 29 kişinin daha aynı gerekçeyle Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma genişletildi.

        Şehir dışında oldukları belirlenen kuyumcu ve oğlu ile aynı iş yerindeki yeğeni F.G. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldı.

        İfadelerinin ardından Çanakkale Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, oğlu M.T. ve yeğeni F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Kentteki kuyumcu H.T. ve oğlu M.T, 31 Aralık 2025'te bir mağdurun şikayeti üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınmış ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

        Kentte yaşayan 29 kişi daha, altın almak ya da bozdurmak amacıyla kuyumcu H.T, oğlu M.T. ve yeğeni F.G'ye teslim ettikleri yüksek miktarlardaki altın ve paranın karşılığını alamayınca şüpheliler hakkında 13 Ocak'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

