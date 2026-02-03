GÜNCELLEME - Çanakkale'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren baba, tutuklandı.
Çan'da yaşayan Erkan E. (42) ile babası M.E. (68) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.E. oğlunu bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkan E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, "altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
