Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Çanakkale'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren baba, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:26 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren baba, tutuklandı.

        Çan'da yaşayan Erkan E. (42) ile babası M.E. (68) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.E. oğlunu bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkan E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, "altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi netleşiyor!
        Emekli bayram ikramiyesi netleşiyor!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?

        Benzer Haberler

        Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş kabri başında anıldı
        Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş kabri başında anıldı
        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü (2)
        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü (2)
        Emanet verdiği altınları ödemeyen oğlunu öldüren baba tutuklandı
        Emanet verdiği altınları ödemeyen oğlunu öldüren baba tutuklandı
        Emanet verdiği altınları ödemeyen oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi
        Emanet verdiği altınları ödemeyen oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi
        Çanakkale'de 8 yılda 500 bin zirai atık ambalajı imha edildi
        Çanakkale'de 8 yılda 500 bin zirai atık ambalajı imha edildi
        Çanakkale'de 8 yılda yaklaşık 500 bin adet bitki koruma ürünü zirai atık am...
        Çanakkale'de 8 yılda yaklaşık 500 bin adet bitki koruma ürünü zirai atık am...