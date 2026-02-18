Canlı
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde debisi yükselen Kocabaş Çayı taştı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili sağanak nedeniyle debisi yükselen Kocabaş Çayı taştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:45 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:45
        Çanakkale'nin Biga ilçesinde debisi yükselen Kocabaş Çayı taştı
        Bölgede sağanak sonucu, ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı'nın debisi arttı.

        Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocabaş Çayı Otoparkı'ndaki araçların kaldırılması uyarısında bulundu.

        Bölgedeki araçların büyük bir bölümü alandan tahliye edilirken, su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde mahsur kalan araçlar da zabıta ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

        Belediye ekipleri, güvenlik gerekçesiyle otoparka araç ve yaya giriş-çıkışlarını tamamen kapattı.

        Öte yandan, su debisinin yüksek olduğu alanlarda çocukların motosiklet ve bisikletlerle suyun içinden geçmeye çalıştığı da görüldü.

        Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Kocabaş Çayı çevresindeki denetimlerini sürdürüyor.

        Biga Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede etkili sağanak nedeniyle Kocabaş Çayı'nın su seviyesinde ani yükselme olduğu ve bazı noktalarda taşkın meydana geldiği hatırlatıldı.

        Belediye ekipleri, ilgili birimler ve emniyet teşkilatı işbirliğiyle sahada gerekli önlem ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğinin korunması için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

