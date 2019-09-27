Ayvacık ilçesinde Ayvacık Güz Panayırı başladı. Her yıl binlerce kişinin akın ettiği panayır, bu yıl ilk eylül ayında düzenlendi.

Ayvacık Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı’nın bu yıl ikincisi düzenlendi. 2629 Eylül tarihleri arasında düzenlenen güz panayırı dün pazar günü gecesi sona erecek.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram bu yıl Ayvacık Panayırı’nın ikincisini düzenlediklerini belirterek, “Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda bu yıl Ayvacık Güz Panayırı’nın ikincisini düzenledik. İnşallah hayırlısı olur. Bahar panayırımız gibi güz panayırımıza da yoğun ilgi bekliyoruz” dedi.

ÇANAKKALE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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