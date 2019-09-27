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Saroz Körfezi'nde 3.9 şiddetinde deprem

İHA

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, saat 16:35'te Saroz Körfezi açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, saat 16:35'te Saroz Körfezi açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 11.7 kilometre olarak açıklandı.

ÇANAKKALE

28 Eylül 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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