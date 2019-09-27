Saroz Körfezi'nde 3.9 şiddetinde deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

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Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, saat 16:35'te Saroz Körfezi açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 11.7 kilometre olarak açıklandı.

ÇANAKKALE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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