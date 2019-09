Başkan Erdoğan, tüm konulara açıklık getirdi

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ‘Başkan Mahallemizde’ toplantılarını Cumhuriyet Mahallesi’nden başlattı. Yapılan hizmetleri anlatan, vatandaşların isteklerini dinleyen Başkan Erdoğan, asılsız ve abartılı şekilde kamuoyuna lanse ettirilen işçi çıkarma ve gayrimenkul satış haberlerine de açıklık getirdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, seçimlerden önce vaat ettiği gibi katılımcı yönetim ve ortak akıl anlayışı çerçevesinde planlanan mahalle toplantılarının ilkini Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle Çiçeklidede Lokali’nde gerçekleştirdi. Toplantıya, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İsmail Göven, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci ile belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantı aynı zamanda Biga Belediyesi resmi Facebook hesabından da canlı olarak yayınlandı.



"Bizim her zaman rehberimiz sizler olacaksınız"

‘Başkan Mahallemizde’ toplantılarının yaşanan sıkıntıların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunma, talepleri dinleme ve yapılan hizmetleri anlatma amacıyla düzenleneceğini ifade eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan “Seçim çalışmalarımıza buradan başlamıştık. Nasip oldu mahalle toplantılarımızı da buradan başlatmış olduk. Bu toplantıların amacı yaptığımız çalışmaları sizlere anlatmak ve mahallemizde eksik olan, yapılmasını istediğiniz konuları görüşmek, hep birlikte çözmektir. Biz seçimden önce de her zaman ‘bizim rehberimiz sizler olacaksınız. Biz size sormadan hiçbir iş yapmayacağız dedik’ Hem hesap verebilirlik hem de şeffaflık anlamında bu toplantıları her mahallemizde gerçekleştireceğiz. Toplantımıza katılımınız için çok teşekkür ederim, hoşgeldiniz” diye konuştu.



"Huzurunuz, mutluluğunuz ve refahınız için çalışıyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana Biga için yapılan hizmetleri ve Cumhuriyet Mahallesi özelinde gerçekleşen çalışmaları anlatan Başkan Erdoğan, tüm belediye müdürlüklerinin hummalı çalışmasının olduğunu özellikle Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün üst yapı çalışmalarından, yenileme, bakım ve onarıma kadar birçok hizmetin Cumhuriyet Mahallesi’ne sağlandığını ifade etti. Başkan Erdoğan, “Mustafa Münip Efendi anma programımız oldu, Ramazan’da aynı sofralarda oruçlarımızı açtık. Muhtarımız aracılığıyla mahallemizde 400’e yakın ihtiyaç sahibi vatandaşımıza gıda yardımında bulunduk. Göreve geldiğimizden bu yana Biga’mızda 12 bin ton sıcak asfaltlama yaptık. 14 bin metrekare parke taşı döşedik. İlçemizde hiçbir vatandaşımızın ayağı çamura, tozmaya değmeyecek Allah’ın izniyle. Sizlerin huzuru, mutluluğu ve refahı için çalışmalara yoğun şekilde devam ediyoruz. Gözlemlerimiz ve sizden gelen şikayet ve taleplere göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Parke taşı döşemesi ve çeşitli çalışmalara ilişkin teşekkürlerini sunan bir vatandaş Biga Belediyesi’nin gayrimenkul satışlarıyla ilgili soru sordu. “Biz satmayacağız kazandıracağız” söylemini kullandıklarını belirten Başkan Erdoğan, “Biz seçimden önce söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Biga Belediyesi’nden alacağı olan esnafımızın ve belediyeye iş yapmış olan müteahhitlerin durumunu çok iyi biliyoruz. Bu sıkıntıları aşmak ve belediye hizmetlerini daha hızlı bir şekilde yapmak için daha önce de yapılan bir haksızlığa dur demek için bu adımı attık. Bizim sattığımız katlı otoparkı altındaki yedi tane işyeri ve Biga Ticaret Merkezi’ndeki Çağdaş Tüketim Kooperatifi’nin olduğu yerdir. Yani toplamda sekiz tane dükkan satışımız oldu. İhalemiz de şeffaflık ilkemiz gereği sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. 2017 yılında alınan meclis kararı var. 2019 yılı bütçesinden 10 milyonluk gayrimenkul satışı bulunuyor. Bu mali durumu kimseye sıkıntıya sokmadan, belediyemizin ismini karalamadan sürdürmemiz için daha önceden alınan bu 10 milyonluk gayrimenkul satışını yapmamız gerekiyordu. Kısmi olarak bunu yaptık. Satıştan gelecek olan gelirlerle Biga Belediyesi’nden alacağı olan esnafın borçları ödenecek. 5 yılın sonunda bizim sattığımızı da kazandırdığımızı da tek tek anlatacağız. Eğer kazandırdıklarımız sattıklarımızdan az olursa yetki sizin elinizde. Biz taahhüt ediyoruz ve inanıyoruz. Birlik ve beraberliğimize güveniyoruz. Biz 5 yıl içinde Biga’mıza çok değer katacağız. Tabi bunu sizlerin önerilerinizi dinleyerek gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.



'Biga Belediyesinde işçi kıyımı' iddialarına yanıt

Bir vatandaş “Başkanım belediyeden çok sayıda işçi çıkarıldığı haberleri var basında. Bunun için bir açıklama yapar mısınız?” sorusunu yöneltti. Başkan Erdoğan şöyle yanıt verdi:

“Biga Belediyesi’nden işçi çıkarıldı, işçi kıyımı, mobbing gibi şeyler duyuyoruz. Biz bunları esefle kınıyoruz. Bizler çoçukluktan bu yana emeğin, emekçiliğin ne olduğunu en iyi bilenleriz. Belediye kurumu 55 bin kişinin ve bu emaneti bize siz verdiniz, sizlerin emanetini biz savunuyoruz. Biz işçi çıkarttık doğru. Biz kimi çıkarttık? İki tane direk çıkarttığımız işçi var. Bu arkadaşlar işlerine gelmiyordu ve daha önce haklarında tutanak tutulmuş ama sümen altı yapılmıştı. Biz geldiğimizden itibaren de üç defa tutunaklarını tuttuk ve hukuki olarak çıkışını yaptık. İki kişi kendiliğinden ayrıldı. Önceki dönem kurulan Kent Hizmetleri şirketi var. Bu şirketin başında olan müdür seçimlerin olduğu gün işten çıkartıldı. Dikkat çekiyorum çıkmadı, çıkartıldı ve tazminatı ödendi. Biz bu şirketin başında kimseyi bulamadık. Ayrıca belediyeye yani kamuya ait olan sosyal medya hesapları da verilmedi. WhatsApp ihbar hattımıza önemli şikayetler geliyordu. Baktığımızda bazı birimlerde çalışan sayısı fazla bazılarında eksiklik vardı. Fazla olan yerden az olan yere görevlendirme yaptık. 13 tane personelimiz gitmedi. Haklarında tutanaklar tutularak devletimizin dediği tazminatları ödendi ve işten çıkarıldı. Belediye çalışanı siyasi anlamda başta olan yöneticinin askeri değildir. Ama zorla ama davetle belediye personeli seçim çalışmalarına katıldı. Biga buna şahittir. Biz geldiğimiz zaman önde olan arkadaşlar rahatsız oldu. Biz kendilerine ‘Bu yaptığınız hata ama biz insanız beşeriz şaşarız. Belediye şirketinin personelisiniz. Çalıştığınız, ekmek yediğiniz kuruma sadakatinizi gösterin sonuçta orada da çalışanımızsınız, burada da çalışanımızsınız. İşinizi düzgün yapın, çalışın ekmeğinizi kazanın. Sadakatinizi ispat edin, çok verimli olun daha farklı işlerde görev alın’ dedik. Tabi akıl hocaları çok olduğu için, onlar hocalarına uydu ve böyle oldu. Denildiği gibi 50 kişi, 60 kişi, 100 kişi işten çıkartılmadı ve biz kimsenin onurunu, gururunu incitmeden, görüşerek bunların hepsini yaptık. Bu konuda vicdanımız da gönlümüz de çok rahat. Biz kimseye haksızlık yapmadık, Bigalıların ve kamuoyunun hakkını korumakla mükellefiz. Biz kimseye cebimizden maaş vermiyoruz. Kamunun ve sizin paranızı veriyoruz. Bir çalışanın kartı sokup maaşı aldığı zaman ‘ben bunu hakettim’ demesi lazım.”

Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini can kulağıyla dinleyen Başkan Erdoğan, Mustafa Münip Efendi kabrinin alt tarafında bulunan duvarların kaldırılması, önceki dönem yönetimin söz verip yapmadığı Çiçeklidede Mezarlığı kapı kemeri, engelli bir vatandaşın kaldırım ile yolun kot farkının sıfırlanması, Eski Çan Caddesi girişindeki merdivenin L şekline getirilmesi, durakların kışlık hale getirilmesi gibi istek ve önerileri not aldırdı. ‘Başkan Mahallemizde’ programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar düzenlenen toplantı için Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a teşekkür etti.

ÇANAKKALE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 16:31

AKŞAM 19:11

YATSI 20:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.