Kayıp yaşlı adam, ormanda ölü bulundu

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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Dereköy'de, perşembe gününden beri kayıp olarak aranan Necati Efe'nin (90) 5 kilometre uzaklıktaki ormanda cansız bedeni bulundu.

Biga'ya bağlı Dereköy'de, 26 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde kaybolan Necati Efe için jandarma ve AFAD ekipleri, aramakurtarma çalışması başlattı. Ekipler, köye 5 kilometre uzaklıktaki ormanda, İncirli Dere mevkisinde, Efe'nin cansız bedenini buldu. Efe'nin cesedi, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden taşınarak, ilçedeki devlet hastanesinin morguna götürüldü. Necati Efe'nin cansız bedeni, daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



ÇANAKKALE 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:38

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