Kayıp yaşlı adam, ormanda ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayıp yaşlı adam, ormanda ölü bulundu

DHA

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Dereköy'de, perşembe gününden beri kayıp olarak aranan Necati Efe'nin (90) 5 kilometre uzaklıktaki ormanda cansız bedeni bulundu.
Biga'ya bağlı Dereköy'de, 26 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde kaybolan Necati Efe için jandarma ve AFAD ekipleri, aramakurtarma çalışması başlattı. Ekipler, köye 5 kilometre uzaklıktaki ormanda, İncirli Dere mevkisinde, Efe'nin cansız bedenini buldu. Efe'nin cesedi, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden taşınarak, ilçedeki devlet hastanesinin morguna götürüldü. Necati Efe'nin cansız bedeni, daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÇANAKKALE

29 Eylül 2019 Pazar

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 16:30
  • AKŞAM 19:09
  • YATSI 20:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Develer traktör ile antrenman yapıyor
YEREL HABERLER (Özel) Develer traktör ile antrenman yapıyor
Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu
90 yaşındaki kayıp yaşlı adam ölü bulundu
YEREL HABERLER 90 yaşındaki kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Çan belediyesinden evde kişisel bakım hizmeti
YEREL HABERLER Çan belediyesinden evde kişisel bakım hizmeti
Başkan Erdoğan, tüm konulara açıklık getirdi
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan, tüm konulara açıklık getirdi
Çan’da linyit döküm sahasında yangın
YEREL HABERLER Çan’da linyit döküm sahasında yangın
Turan: “Bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Turan: “Bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu ...
Çanakkale'de oda ve borsalar bir araya geldi
YEREL HABERLER Çanakkale'de oda ve borsalar bir araya geldi
Biga’da 'İtfaiye Haftası' kutlandı
YEREL HABERLER Biga’da 'İtfaiye Haftası' kutlandı
Beklediği organ 7 kere uymadı, 8’incisinde mutlu sona ulaştı
YEREL HABERLER Beklediği organ 7 kere uymadı, 8’incisinde mutlu sona ...
8 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 8 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
Çanakkale domatesinin kilosu 40 kuruşa düştü
YEREL HABERLER Çanakkale domatesinin kilosu 40 kuruşa düştü
Çanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandı
AVM minikleri ‘Yumurtam Sıcak’ tiyatro oyunu ile karşılıyor
YEREL HABERLER AVM minikleri ‘Yumurtam Sıcak’ tiyatro oyunu ile ...
Çanakkale'de 213 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 213 düzensiz göçmen yakalandı
Saroz Körfezi'nde 3.9 şiddetinde deprem
YEREL HABERLER Saroz Körfezi'nde 3.9 şiddetinde deprem
Ayvacık Güz Panayırı Başladı
YEREL HABERLER Ayvacık Güz Panayırı Başladı
Lapseki Beyçayırlılar Derneğinden aşure ikramı
YEREL HABERLER Lapseki Beyçayırlılar Derneğinden aşure ikramı
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor
'Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı
YEREL HABERLER 'Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis ...
Bozcaada'da sahilde kepçeyle çalışmaya tepki
YEREL HABERLER Bozcaada'da sahilde kepçeyle çalışmaya tepki
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, üçüncü bloklarla yükseldi
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, üçüncü bloklarla ...
Başkan Bülent Öz, itfaiye personeliyle kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Bülent Öz, itfaiye personeliyle kahvaltıda bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X