Lastik bot ve ve sürat teknesinde 57 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve sürat teknesiyle Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmeye çalışan 57 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Baba Burnu açıklarında, bir sürat teknesini durdurdu. Yapılan kontrollerde teknedekilerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçaklar olduğu belirlendi. İran uyruklu 2´si çocuk, 3´ü kadın toplam 19 kaçak ile tekneyi kullanan Yunan uyruklu organizatör gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından, Sivrice Burnu açıklarında tespit edilen lastik botta ise Afganistan uyruklu 19´u çocuk, 6´sı kadın toplam 38 kaçak yakalandı.
Kazaklar işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim eildi.
ÇANAKKALE
30 Eylül 2019 Pazartesi
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