Lastik bot ve ve sürat teknesinde 57 kaçak yakalandı

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve sürat teknesiyle Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmeye çalışan 57 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Baba Burnu açıklarında, bir sürat teknesini durdurdu. Yapılan kontrollerde teknedekilerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçaklar olduğu belirlendi. İran uyruklu 2´si çocuk, 3´ü kadın toplam 19 kaçak ile tekneyi kullanan Yunan uyruklu organizatör gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından, Sivrice Burnu açıklarında tespit edilen lastik botta ise Afganistan uyruklu 19´u çocuk, 6´sı kadın toplam 38 kaçak yakalandı.

Kazaklar işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim eildi.



ÇANAKKALE 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 16:29

AKŞAM 19:07

YATSI 20:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.