Lastik bot ve ve sürat teknesinde 57 kaçak yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lastik bot ve ve sürat teknesinde 57 kaçak yakalandı

DHA

ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve sürat teknesiyle Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmeye çalışan 57 kaçak göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve sürat teknesiyle Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmeye çalışan 57 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Baba Burnu açıklarında, bir sürat teknesini durdurdu. Yapılan kontrollerde teknedekilerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçaklar olduğu belirlendi. İran uyruklu 2´si çocuk, 3´ü kadın toplam 19 kaçak ile tekneyi kullanan Yunan uyruklu organizatör gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından, Sivrice Burnu açıklarında tespit edilen lastik botta ise Afganistan uyruklu 19´u çocuk, 6´sı kadın toplam 38 kaçak yakalandı.
Kazaklar işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim eildi.

ÇANAKKALE

30 Eylül 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 16:29
  • AKŞAM 19:07
  • YATSI 20:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de 88 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 88 mülteci yakalandı
Çanakkale'de 88 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 88 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu
Kayıp yaşlı adam, ormanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adam, ormanda ölü bulundu
(Özel) Develer traktör ile antrenman yapıyor
YEREL HABERLER (Özel) Develer traktör ile antrenman yapıyor
Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu
90 yaşındaki kayıp yaşlı adam ölü bulundu
YEREL HABERLER 90 yaşındaki kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Çan belediyesinden evde kişisel bakım hizmeti
YEREL HABERLER Çan belediyesinden evde kişisel bakım hizmeti
Başkan Erdoğan, tüm konulara açıklık getirdi
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan, tüm konulara açıklık getirdi
Çan’da linyit döküm sahasında yangın
YEREL HABERLER Çan’da linyit döküm sahasında yangın
Turan: “Bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Turan: “Bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu ...
Çanakkale'de oda ve borsalar bir araya geldi
YEREL HABERLER Çanakkale'de oda ve borsalar bir araya geldi
Biga’da 'İtfaiye Haftası' kutlandı
YEREL HABERLER Biga’da 'İtfaiye Haftası' kutlandı
Beklediği organ 7 kere uymadı, 8’incisinde mutlu sona ulaştı
YEREL HABERLER Beklediği organ 7 kere uymadı, 8’incisinde mutlu sona ...
8 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 8 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
Çanakkale domatesinin kilosu 40 kuruşa düştü
YEREL HABERLER Çanakkale domatesinin kilosu 40 kuruşa düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X