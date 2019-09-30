Çanakkale’de trafik kazası 1 yaralı

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Çanakkaleİzmir Karayolu’nun Ezine ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre İzmir istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan Abdurrahman Aydın idaresindeki 16 LKD 34 plakalı otomobil Ezine’nin Bahçeli köyü yakınlarında yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Buradaki bariyerlere sıkışan araçtaki sürücü Abdurrahman Aydın ağır yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Aydın buradaki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Aydın’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ÇANAKKALE 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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