Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı

Dikkat! Onların ücreti bu ay düşecek

Bugün ne oldu?

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE'de, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdurrahman Aydın, ağır yaralandı.

Kaza, dün gece, Çanakkale- İzmir yolu Ezine ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale yönğne giden Abdurrahman Aydın yönetimindeki 16 LKD 34 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hurdaya dönen araçta sıkışan Aydın'ı yaralı çıkarıp, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirlenen Abdurrahman Aydın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



ÇANAKKALE 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 16:28

AKŞAM 19:06

YATSI 20:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.