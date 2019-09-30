4 günde bin 57 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 4 günde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam bin 57 düzensiz göçmen yakalanırken, bir organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 2630 Eylül 2019 tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine İlçelerinde 41 ayrı operasyonda; bin 55 Afganistan, 1 Suriye ve 1İran uyruklu olmak üzere toplam bin 57 düzensiz göçmen ve 9 organizatör yakalandı.

Yakalanan bin 55 Afganistan ve 1 İran uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin tamamlanmasına ardından, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, Suriye uyruklu düzensiz göçmene ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.

Organizatörlerden İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.K. , M.T. ve M.B. gözaltına alındı. Firar eden M.K. , A.A. , H.G., Y.B. , F.A. isimli organizatörlerin arama çalışmalarına devam ediliyor.

Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen; 4 minibüs, 3 kamyonet ve 590 can yeleği yediemin otoparkına çekildi.

ÇANAKKALE 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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