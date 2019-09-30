Çanakkale'de, AK Parti Kepez Belde Başkanlığına Cihat Gılafçı atandı. Gılafçı, AK Parti adına 20042009 yılları arasında Kepez Belediye Meclis Üyeliği de yapmıştı.
ÇANAKKALE
01 Ekim 2019 Salı
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