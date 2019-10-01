Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden 'Emzirme Haftası' açıklaması

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, '17 Ekim Emzirme Haftası' dolayısıyla bilgilendirme metni yayımladı.

"Yarınlarımızın daha sağlıklı olması, tüm bebeklerimize anne sütüyle beslenme hakkının tanınması ve bebeklerin bu haktan mahrum edilmemesi, konunun önemi ve gündem oluşturması amacıyla, tüm dünyada 17 Ekim haftası 'Emzirme Haftası' olarak kutlanmaktadır" cümlesiyle başlayan açıklamada, "Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun beslenme yöntemidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesini sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir seçenek olarak önermektedir. Bebeklerin (özel bir tıbbi neden olmadıkça) doğar doğmaz emzirilmeye başlanması ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri en ideal beslenme şeklidir. 6. aydan itibaren ise ek gıdalara başlanarak emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.



"Tüm sağlık kuruluşlarında anne sütü ve emzirme ile ilgili çalışmalar ve halk eğitimleri yoğun olarak devam etmektedir"

Yayımlanan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından bu yana temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı'nın yürütülmekte olduğu vurgulanarak, "Program kapsamında; güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelere bebeklerini emzirmeleri konusunda yardımcı olan ilimiz genelinde 12 hastanemiz 'Bebek Dostu Hastane', 163 Aile Hekimi birimimiz ise 'Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi' olarak hizmet vermektedir. İlimiz; anne sütünü destekleyen başarılı çalışmalarında dolayı 2004 yılında 'Bebek Dostu İl', 2008 yılında ise 'Altın Bebek Dostu İl' ünvanını almıştır. Emzirme Haftası olarak kutlanmakta olan 17 Ekim tarihleri arasında tüm sağlık kuruluşlarında anne sütü ve emzirme ile ilgili çalışmalar ve halk eğitimleri yoğun olarak devam etmektedir. Amacımız; geleceğimiz olan çocuklarımızın, kendileri için en ideal besin olan anne sütü ile beslenmelerini sağlayarak sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır" denildi.

ÇANAKKALE 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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