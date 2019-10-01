Başkan Yılmaz itfaiye erlerini ziyaret etti

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Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanan ’İtfaiye Haftası’ sebebiyle görevli personellerle bir araya geldi.

İtfaiye erlerinin yıl içerisinde dönem dönem eğitimden geçtiklerini hatırlatan Yılmaz, ziyarette yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Canı pahasına, can kurtarmayı görev edinmiş kahraman itfaiye personellerimizi 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanan ’İtfaiye Haftası’ münasebetiyle ziyaret ettik. İtfaiye Müdürlüğümüze gelerek personelimizin İtfaiye Haftasını kutladık. 24 saat halkın hizmetinde olan çalışanlarımıza hayırlı görevler diliyorum."

ÇANAKKALE 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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