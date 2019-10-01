Çanakkale'de 'Şehitlere Saygı Turu' yapıldı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

2016 yılında kurulan Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) ve 2017 yılında Biga'da çalışmalarına başlayan Pegai Bisiklet Platformu (PEBİP) gönüllüsü bisikletseverler, Gelibolu Yarımadası'nda 'Şehitlere Saygı Turu'nu düzenlediler.

Pegai Bisiklet Platformu tarafından 3 yıldır düzenlenen 'Şehitlere Saygı Turu' bu yıl dostluk ve kardeşlik vurgusuyla ortak bir tura dönüştü. 74 Bisikletseverin katılımıyla Havuzlar Şehitliğinde kahvaltı ile başlayan tur, daha sonra bisikletseverlerin Şahindere'deki Şehitlik ziyareti ve Çanakkale Şehitler Abidesindeki toplu fotoğraf çekiminin ardından, Alçıtepe'de bulunan Sahra Hastanesini ziyaret etmeleriyle Çanakkale Truva Atı Heykeli altında son buldu.

Platform gönüllülerinin ortak olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Çanakkale sınırları içerisinde bisiklet kültürünü ve ulaşımını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüten iki yapının bugün dostane ve kardeşlik içerisinde gerçekleştirdiği organizasyonda bir araya geldik. Önümüzdeki yıllar için de birbirimize söz verdik. İnanıyoruz ki çevre il ve ilçelerden de bu tura katkı verecek dostlarımız olacaktır" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 16:27

AKŞAM 19:04

YATSI 20:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.