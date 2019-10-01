'Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri' başladı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri, Terzioğlu Yerleşkesi Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) önünde 60’a yakın topluluğun stant açmasıyla başladı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Yüksel Yıldız ve Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal ile birlikte, toplulukların kendilerini tanıtabilmek, yaptıkları faaliyetleri duyurabilmek ve yeni üyeler kazanabilmek için açtıkları stantları gezdi.

Her toplulukla tek tek görüşen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile uğraşmalarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu anlamda yönetim olarak öğrencilerin bu uğraşlarını desteklediklerini ifade etti.

Beş gün boyunca devam edecek topluluk tanıtım günlerinde, tanıtım stantları 30 Eylül02 Ekim tarihleri arasında Terzioğlu Yerleşkesi ÖSEM ve ilçelerdeki birimlerde, 0304 Ekim tarihlerinde ise Çanakkale Şehitleri Yerleşkesinde ve Anafartalar Yerleşkesinde açık olacak.

ÇANAKKALE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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