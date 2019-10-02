-\u00a0\u00c7ANAKKALE de b\u00fcy\u00fck bal\u0131klar\u0131 avlamas\u0131yla tan\u0131nan rekortmen dalg\u0131\u00e7 M\u00fcjdat Turan (46), halk aras\u0131nda Tav\u015fan Adas\u0131 olarak bilinen\u00a0Mavriya\u00a0Adas\u0131 a\u00e7\u0131klar\u0131nda levrek av\u0131\u00a0i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 dal\u0131\u015fta, bir ahtapotun kendisinden 4 kat b\u00fcy\u00fckl\u00fckteki tav\u015fan\u0131 yedi\u011fini g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131. Su kenar\u0131na gelen tav\u015fan\u0131, ahtapotun ani bir hareket ile avlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen Turan \u0131n sualt\u0131 kameras\u0131 ile \u00e7ekip sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc, ilgi g\u00f6rd\u00fc.\u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131\u00b4nda\u00a0b\u00fcy\u00fck bal\u0131klar\u0131 avlamak ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemek i\u00e7in serbest dal\u0131\u015flar yapan M\u00fcjdat Turan, Bozcaada il\u00e7esi a\u00e7\u0131klar\u0131nda,\u00a0halk aras\u0131nda Tav\u015fan\u00a0Adas\u0131 olarak da bilinen Mavriya Adas\u0131 nda z\u0131pk\u0131n ile levrek avlamak i\u00e7in suya dald\u0131. Turan, deniz dibinde av\u0131n\u0131 ararken, ilgin\u00e7 bir olayla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\u00a0Bir ahtapotun, yuvas\u0131n\u0131n yan\u0131nda kendisinden 4 kat b\u00fcy\u00fckl\u00fckteki tav\u015fan\u0131 yedi\u011fini g\u00f6rd\u00fc.\u00a0Turan, tav\u015fan\u0131 almak istedi. Ancak ahtapot, av\u0131n\u0131 b\u0131rakmamak i\u00e7in direndi.\u00a0Tav\u015fan\u0131 midesine indiren ahtapot, bir s\u00fcre sonra y\u00fczerek g\u00f6zden kayboldu.Turan, serinlemek i\u00e7in su kenar\u0131na geldi\u011finde\u00a0ahtapot taraf\u0131ndan ani bir hareket ile avland\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi\u011fi\u00a0tav\u015fan\u0131 kollar\u0131yla sararak yiyen ahtapotu sualt\u0131 kameras\u0131 ile saniye saniye g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.\u00a0M\u00fcjdat Turan \u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m,\u00a0takip\u00e7ileri taraf\u0131ndan k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7ok say\u0131da be\u011feni ve yorum ald\u0131.Su alt\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi\u011fi ilgin\u00e7 anlar\u0131 anlatan\u00a0M\u00fcjdat Turan, Tav\u015fan Adas\u0131 nda levrek av\u0131 yap\u0131yordum. Deniz dibinde bir tane hen\u00fcz \u00e7\u00fcr\u00fcmemi\u015f \u00f6l\u00fc bir tav\u015fan g\u00f6rd\u00fcm, ilgimi \u00e7ekti. Yan\u0131na yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131mda tav\u015fan\u0131n alt\u0131nda bir ahtapot oldu\u011funu ve onu\u00a0yedi\u011fini g\u00f6rd\u00fcm. Yakla\u015f\u0131k 15-20 y\u0131l \u00f6nce ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m bir olay akl\u0131ma geldi. Bir g\u00fcn teknemdeyken k\u0131y\u0131da bir tav\u015fan\u0131n ahtapot taraf\u0131nda suya \u00e7ekilip, avland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fcm. \u0130lgin\u00e7 bir olay oldu\u011fu i\u00e7in g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri kaydettim. Bir deniz canl\u0131s\u0131, bir kara canl\u0131s\u0131n\u0131 karada yakalay\u0131p, denize \u00e7ekip avl\u0131yor. Bu \u00e7ok nadir g\u00f6r\u00fclen bir olay. Denizlerde, karadaki canl\u0131larla beslenen \u00e7ok nadir say\u0131da canl\u0131 var. Bunlardan birisi de ahtapot. Bu anlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyip, takip\u00e7ilerimle payla\u015ft\u0131m dedi.M\u00fcjdat Turan,\u00a0Tav\u015fan Adas\u0131 \u00e7evresinde tav\u015fanla beslenen ahtapotlar oldu\u011funu, ancak bir\u00e7ok ki\u015fi taraf\u0131ndan bilinmedi\u011fini, bu olayla birlikte herkesin \u00f6\u011frenmi\u015f oldu\u011funu s\u00f6yledi.\u00a0