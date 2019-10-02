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Küçükkuyu'da imar rantı tartışması

DHA

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, yeni imar planının 2017 yılında dijital ortama taşınırken rant yaratıldığı iddia edildi. AK Partili Zahit Mert, plana aykırı katlar verildiğini ve imar planında olmayan yerlerin imara dahil edildiğini gördükleri için yeni plana itiraz ettiklerini söyledi. CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ise, 2017 yılındaki yeni planı, hatalar ve eksiklikler gördükleri için iptal ettiklerini, itirazlar için askıda kaldığı 1 aylık sürede ise herhangi bir imar veya inşaat ruhsatı vermediklerini belirterek, iddia edildiği gibi kimseye bir...

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, yeni imar planının 2017 yılında dijital ortama taşınırken rant yaratıldığı iddia edildi. AK Partili Zahit Mert, plana aykırı katlar verildiğini ve imar planında olmayan yerlerin imara dahil edildiğini gördükleri için yeni plana itiraz ettiklerini söyledi. CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ise, 2017 yılındaki yeni planı, hatalar ve eksiklikler gördükleri için iptal ettiklerini, itirazlar için askıda kaldığı 1 aylık sürede ise herhangi bir imar veya inşaat ruhsatı vermediklerini belirterek, iddia edildiği gibi kimseye bir rant sağlanmadığını savundu.
Çanakkale´nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahil kesiminde yıllar önce başlayan betonlaşma Kaz Dağları´nın eteklerine doğru hızla ilerlerken, beldede son günlerde imar rantı tartışması sürüyor. Betonlaşmakla kalmayan bölge, en önemli varlıklarından olan zeytinlik alanlarını hızla yitiriyor. Küçükkuyu'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Zahit Mert, yeni imar planının onaylanmaması nedeniyle 4 aydır beldede ruhsat verilmediğinden inşaat yapılamadığını söyledi.
AK PARTİ'Lİ MERT: 'KÜÇÜKKUYU ŞU AN PLANSIZ'
Küçükkuyu Belediyesi'nin 2016 yılında yeni bir imar planı hazırladığını, bu planın da 2017 yılı Mayıs ayında dijital ortama geçirilmeye başlandığını belirten Zahit Mert, "Yeni bir 5000´lik ve 1000´lik planlar hazırladıklarını söylediler. Bu hazırlık sırasında belediyedeki imar planlarına baktığımızda plana aykırı katlar verildiğini, imar planında olmayan yerlerin imara dahil edildiğini gördük. Bunlara itiraz ettik. Bu itirazlarımızı önce belediye yönetimi geçiştirdi. O dönemki AK Parti Belediye Meclis üyeleri dilekçelerle bu işi sürdürdüler. Bunun neticesinde alınan 9 meclis kararını Belediye Başkan Cengiz Balkan iptal etti. Küçükkuyu´da 2016´da yapılan imar planını da tamamen iptal ettiler. 'Biz eski plana geri dönüyoruz' dediler. İptal olunca eski plandan ruhsat verilmeye çalışıldı. Bu arada Çanakkale Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, 2008´de yapılan eski imar planına dönülemeyeceğine ve yeni bir imar planı yapılmasına karar verdi. Şu anda da yeni imar planı yapılıyor. Bunun için de ruhsat verilemiyor. Küçükkuyu şuanda plansız" dedi. "2016 yılında imar planından sonra yapılan sayısallaştırmada tespit ettiğimiz usulsüzlükler var" diyen Zahit Mert, şöyle konuştu:
"Kimi müteahhitlerin arazilerini imarların içine almışlar. Yani bir arazinin imar içine alınabilmesi için ki bunların hepsi zeytinlik vasfında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden, 8-9 daireden görüş alınması lazım. Zemin etütlerinin yapılması lazım. Sanki bunlar, daha önceden imarın içindeymiş gibi gösterilerek bir kısım belediye meclis üyelerinin ve bir kısım belediyeye yandaş müteahhitlerin yerlerini imar planı içine almışlar. Yine bir kısım Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyelerinin arazilerindeki yolları ve yeşil alanları kaldırmışlar. Bunları kendi arazilerinin içine dahil etmişler. Daha önce bir vatandaşımızın belediyeye terk ettiği yeşil alanları da konut alanına çevirmişler. Belediye yarın bu yeşil alanları bir müteahhide verecek. Gelir amaçlı bunları düşünmüşler. 9 tane meclis kararıyla bunları iptal etmek mecburiyetinde kaldılar."
'GELİŞMEYLE GENİŞLEMEYİ KAÇIRIYORUZ'
Küçükkuyu'da emlakçılık yapan Vedat Soydaş ise, zeytin ağaçlarının olduğu yerlerin imara açıldığını belirterek, "Aynı zamanda Kaz Dağları'nda bağırıyorlar, 'zeytinlikler yok ediliyor' diye. 50 yıldır Edremit Körfezi'ni CHP yönetiyor. Bu zeytinlikleri imara ben mi açtım. Hiç o tarafından bakan yok. Herkes yalandan bağırıyor. Küçükkuyu öyle bir hale geldi ki; 150 bin liralık daireler yaparak bu güzelim cennet yeri bu hale getirdik. Yapılan imarla alakalı tabii ki belediyenin çok büyük suçu var. Gelişmeyle, genişlemeyi karıştırıyoruz. Küçükkuyu´nun şuandaki şu nüfusuna suyu yetmiyor. Bizim suyumuz Kaz Dağları'ndan geliyor. Yazın kuyudan su basılıyor. Bir takım şeyler yapılırken, herkesin bizleri de düşünmesi lazım. Burada keyfi, kendilerine göre, `Kimin yeri, Hasan'ın yeri, şu çıkmalarını daha çok yapalım. Yoğunluğunu daha çok artıralım. Kat versek bir şey olmaz.´ Bu şekilde kişisel menfaatlerle Küçükkuyu'yu maalesef bu hale getirdik. Yani belediyenin titreyip, kendine dönmesi lazım. Halkçıysa hakikaten halkçı olsun. Küçükkuyu bir takım elit insanların hizmetinde değil" diye konuştu.
'ÇIKAR AMAÇLI OLMAYAN İMAR PLANI HAZIRLANMALI'
AK Partili Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Üyesi Fahrettin Yığın, bugün meclise gelecek olan imar planını en ince ayrıntısına kadar inceleyip, halkın menfaatine olan imar planını onaylayacaklarını belirtti. Yığın, "Yapılan imar değişikliği yargı kararıyla iptal edildiği için Haziran ayından bu yana Küçükkuyu´da imar planı yok. İmar ve ruhsat durumu da verilemiyor. Dolayısıyla hızlıca halkın menfaatine, çıkar amaçlı olmayan imar planının hazırlanması gerekiyor. Biz de bunu kısa sürede Meclisten geçirmek istiyoruz" dedi.
CHP'Lİ BAŞKAN RANT İDDİALARINI REDDETTİ
CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan ise, rant iddialarını reddetti. Balkan, 1/100.000'lik Çanakkale-Balıkesir üst ölçekli planı yapıldıktan sonra, `dijitalleşme´ adı altında Küçükkuyu'nun 1/5000'lik ve 1000'lik planlarını hazırlama zaruriyetinin doğduğu, kendilerinin de bunu yaptığını belirten Balkan, şöyle konuştu: "2017'deki plan yapılırken plancı, iki hata yapmış. Biz planı Meclisten geçirdikten sonra bunu fark ettik. Planın 1 ay askıda itiraz süresi vardı. Sonrasında eksiklikler ve hatalar olduğu için bu planı iptal ederek, 2008 yılında AK Parti döneminde uygulanan eski planın tekrar yürürlüğe girmesi için karar aldık. Bir aylık itiraz süresinde ise herhangi bir ruhsat ve imar vermedik. 'Bu planı yaptılar, buna peşkeş çektiler' demelerinin bir gereği yok. Çünkü biz o plana göre bir inşaat izni, ruhsatı veya imar vermedik. 2008'deki planın yürürlüğe girmesi için de bu planın 1 ay askıda kalması gerekiyordu. Biz onu askıya asmadığımız için bu plan da havada kaldı. Şimdi 2008'de yürürlükte olan plana alınan meclis kararlarını da ilave edip, askıya çıkarıp Küçükkuyu'nun planını oluşturmuş olacağız. Yani dedikleri gibi peşkeş gibi bir şey yok. Herhangi bir kişiye rant sağlanmadı. Önümüzdeki günlerde bir imar artışı, yoğunluk artışı veyahut imar genişlemesi gibi bir şey yok. Sadece plana, 2008'den itibaren Meclisten geçirilen imar değişikliklerini de işledik. Çünkü o binalar yapıldı. İskanı verildi. Bunu bugünkü Meclise sunacağız. Bir aksilik olmazsa da geçireceğiz."

ÇANAKKALE

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 16:27
  • AKŞAM 19:04
  • YATSI 20:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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